¿Cuántas temporadas tendrá The Mandalorian en Disney+?

The Mandalorian es uno de los grandes éxitos de Disney+. La serie se estrenó en 2019 y, tras emitir dos temporadas, ya ha renovado por una tercera entrega. Sin embargo, los fans se preguntan cuántas temporadas tendrá en total la ficción de Star Wars.

No tengo ni idea, no lo sé. Porque creo que la calidad siempre prevalecerá sobre la cantidad. Así que, mientras se mantenga en este nivel increíble en el que se encuentra, es cuestión de eso más que de otra cosa”, afirmó Pedro Pascal al respecto en una entrevista con Entertainment Tonight.

Creada por Jon Favreau, The Mandalorian está protagonizado por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito. Las temporadas 1 y 2 están disponibles en Disney+. Por el momento no se conoce la fecha exacta de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, pero Jon Favreau ha dado recientemente algunas pistas sobre el lanzamiento.

Ya se han puesto en marcha Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett, tres spin-offs derivados de The Mandalorian. The Book of Boba Fett se lanzará en diciembre de 2021 y, según Favreau, tras el estreno el equipo comenzará a rodar la temporada 3 de The Mandalorian, “de vuelta con el personaje principal que conocemos y queremos”. Todo apunta a que los nuevos capítulos de la ficción no llegarán hasta 2022.

Además de los mencionados títulos, el servicio de streaming también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi y encabezada por Ewan McGregor y una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

Fuente: Excélsior