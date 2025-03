¿Cuándo y dónde ver la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2025?

La gala a lo mejor del cine está a punto de llegar, acompañada no solo de diferentes polémicas y los mejores actores y actrices, también llegará con diferentes presentadores que harán de la entrega de los Premios Oscar todo un espectáculo.

¿Dónde ver los Premios Oscar?

La 97ma entrega de los premios Oscar, son el evento más prestigioso del cine, y si tú quieres saber en dónde disfrutar de esta fiesta de cine, debes saber que se transmitirá en vivo por TNT y Max en Latinoamérica el 2 de marzo.

Entre los presentadores confirmados para la ceremonia se encuentran Halle Berry, Penélope Cruz, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Amy Poehler, Da’Vine Joy Randolph, June Squibb, Emma Stone, and Bowen Yang.

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organiza los Premios Oscar, una ceremonia que ha reconocido la excelencia en los logros cinematográficos desde el año 1929.

Tras la transmisión en vivo, la audiencia podrá revivir los mejores momentos de la gala en Max, donde la ceremonia estará disponible durante tres días.

Sin embargo también se estará transmitiendo en el canal 7 ed la televisión abierta simultáneamente.

¿A qué hora son los Premios Oscar?

La transmisión de los Premios Oscar comenzará en punto de las 17:00 horas, es decir que podrás ver diferentes looks desfilando por la alfombra roja.

Nominados a los Premios Oscar

Mejor Película

Anora, de Sean Baker

The Brutalist, de Brady Corbet

Cónclave, de Edward Berger

Dune: Parte Dos, de Denis Villeneuve

Emilia Pérez, de Jacques Audiard

Wicked, de Jon M. Chu

A Complete Unknown, de James Mangold

Aún Estoy Aquí, de Walter Salles

Nickel Boys, de RaMell Ross

Mejor Dirección

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Sean Baker, por Anora

Brady Corbet, por The Brutalist

James Mangold, por A Complete Unknown

Coralie Fargeat, por La Sustancia

Mejor Actor

Adrien Brody, por The Brutalist

Timothée Chalamet, por A Complete Unknown

Colman Domingo, por Las Vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes, por Cónclave

Sebastian Stan, por The Apprentice

Mejor Actriz

Mikey Madison, por Anora

Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez

Cynthia Erivo, por Wicked

Demi Moore, por La Sustancia

Fernanda Torres, por Aún Estoy Aquí

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, por Anora

Kieran Culkin, por A Real Pain

Edward Norton, por A Complete Unknown

Guy Pearce, por The Brutalist

Jeremy Strong, por The Apprentice

Mejor Actriz de Reparto

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por The Brutalist

Isabella Rossellini, por Cónclave

Monica Barbaro, por A Complete Unknown

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor Película Internacional

Aún Estoy Aquí

La Chica de la Aguja

Emilia Pérez

La Semilla de la Higuera Sagrada

Flow

Mejor Película de Animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un Caracol

Wallace & Gromit: La Venganza se Sirve con Plumas

Robot Salvaje

Mejor Película Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

La Sustancia

Septiembre 5

Mejor Guion Adaptado

Clint Bentley y Greg Kwedar, por Las Vidas de Sing Sing

Jacques Audiard, por Emilia Pérez

Jay Cocks y James Mangold, por A Complete Unknown

Joslyn Barnes y RaMell Ross, por Nickel Boys

Peter Straughan, por Cónclave

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Montaje

Anora

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

The Brutalist

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Wicked

Con información de Milenio