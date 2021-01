¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de The Mandalorian? Jon Favreau da algunas pistas

El final de la temporada 2 de The Mandalorian parece haber cerrado la trama de la serie de Disney+. Sin embargo, la compañía ya ha confirmado que habrá una entrega más, dejando en el aire el papel que tendrá el personaje de Pedro Pascal en las próximas temporadas. A la espera de nuevos detalles sobre la trama, Jon Favreau ha dado algunas pistas sobre la posible fecha de estreno de los nuevos episodios.

En una entrevista con Good Morning America el productor adelantó el calendario de rodaje para los próximos proyectos de Star Wars. The book of Boba Fett se lanzará en diciembre de 2021 y tras el estreno el equipo comenzará a rodar la temporada 3 de The Mandalorian, “de vuelta con el personaje principal que conocemos y queremos”.

Aunque el creador no reveló una fecha exacta, todo apunta a que los nuevos capítulos no llegarán hasta 2022. Favreau también agregó que Dave Filoni está trabajando actualmente en Ahsoka, serie basada en el personaje de The Clone Wars.

Los responsables de la franquicia sí han querido aclarar que, en contra de lo que sugerían los rumores, The book of Boba no será la tercera temporada de The Mandalorian, sino que se tratará de una producción independiente.

Además de los mencionados títulos, el servicio de streaming también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi; una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor y la ficción Rangers of the New Republic. Las dos primera temporadas de The Mandalorian están disponibles completas en Disney+.

Fuente: Sin Embargo