¿Cuándo llega la plataforma de Disney Plus a México? Aquí la fecha, precio y los títulos que destacan

El estreno de Disney+ era lo que miles de aficionados a las películas y series estaban esperando y esto por fin ocurrió en algunos países. Estados Unidos, Canadá y Holanda han sido los primeros en poder disfrutar del amplio catálogo de streaming que ya comenzó a levantar diferentes comentarios. Ahora, sólo queda esperar a que se estrene en nuestro país.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN MÉXICO?

La “Compañía de Mickey Mouse” todavía no ha dado una fecha exacta para el estreno de esta plataforma en México. Sin embargo, diferentes medios señalan que su estreno podría darse en octubre o noviembre del año 2020 tanto en nuestro país como en la mayor parte de América Latina. Su precio actual es de 6.99 dólares, por lo que se estima que aquí el costo sea de aproximadamente 130 pesos al mes.

CATÁLOGOS: PELÍCULAS Y SERIES

Este proyecto llevó varios años para planearse y desarrollarse. Y es que el servicio no sólo contará con las producciones de Disney, sino que también podrás disfrutar de otras conocidas casas productoras como Pixar, Marvel Studios, Star Wars, National Goegraphic y Fox, pues han sido adquiridas en los años recientes por Disney.

Además, habrá series y películas exclusivas que sólo estarán disponibles en esta plataforma. Algunas de las más destacadas que ya han sido confirmadas son: The Mandalorian, Falcon and the Winter Soldier, Forky as questions y Lady and the Tramp (La dama y el vagabundo en live action). Además, también estarán las temporadas completas de Los Simpsons.

REACCIONES AL ESTRENO DE DISNEY PLUS

Por su puesto, este acontecimiento no fue para nada indiferente a los usuarios en redes sociales, quienes brindaros sus primeras impresiones al respecto. Aunque el éxito no fue unánime, sí hubo mayoría de comentarios positivos para la nueva plataforma.

Así que ya puedes empezar a prepararte para disfrutar de todo este contenido dentro de los próximos meses.

Fuente: As México