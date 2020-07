¿Cuál es el nombre oficial de la nueva forma de Super Saiyan 4? Dragon Ball lo revela a su fandom

Por lo general, las tramas de Dragon Ball tienen a dejar a los Super Saiyan 4, la versión definitiva de Goku y Vegeta, fuera de los eventos siempre que sea posible. Pero en Dragon Ball Heroes han utilizado ésta transformación una y otra vez. Y ahora por fin la última forma de los Super Guerreros ha recibido un nombre oficial.

La forma definitiva de los Super Saiyan 4 empezó a ganar fama entre el fandom de Dragon Ball gracias a un arte conceptual que fue publicado en la red. Pronto se descubrió que el diseño era oficial, lo que entusiasmó aún más a los fans. Éste último nivel de poder ha recibido el sugerente nombre de Super Full Power SS4.

En realidad, el nombre completo de la nueva evolución es Super Full Power Super Saiyan 4: Limit Breakthrought (o Broken), que si bien es bastante largo también es muy explicativo de en qué consiste la nueva fase de Goku, Vegeta y compañía.

“Super Full Power SS4: Limit Breakthrough” is the term they use for this SS4 variation… they just had to troll tease us with that red aura 😔

Cards still looking fresh tho. And in the spirit of SDBH we have yet another SS4 UR line-up 🤩 https://t.co/kERZB7kqNv

