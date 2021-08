Crunchyroll anuncia nuevos doblajes para la temporada de verano 2021

Crunchyroll anunció por medio de un comunicado de prensa su tanda de doblajes exclusivos en español latino para la temporada de verano 2021, la cual incluye títulos como Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, The Slime Diaries o la OVA de TONIKAWA: Over the Moon For You.

Aquí los títulos, los repartos y las fechas de estrenos de las producciones que contarán con doblajes muy pronto en la plataforma:

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, The Slime Diaries y más.