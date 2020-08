Cristy Nodal defiende a su hijo de críticas por su relación con Belinda

Desde que se confirmó que Belinda y Christian Nodal son novios, han surgido varios rumores que aseguran que se trata de una estrategia publicitaria para aumentar el rating de ‘La Voz Azteca’, programa en el que ambos participan.

Silvia Cristina, mejor conocida como Cristy Nodal, decidió salir en defensa de su hijo y respondió una de las críticas que ha recibido por el romance de su hijo con la actriz. En su cuenta de Instagram, la mamá del famoso dejó en claro que apoya a su hijo en sus decisiones.

La polémica surgió luego de que una usuaria escribiera un mensaje en la red social dirigido a Cristy Nodal: “Hola Cristy tómalo como un consejo, no dejes que este programa (La Voz México) invente el supuesto noviazgo de Cris con Belinda solo por subir su rating, lo único que hacen es dañar su imagen como cantautor”.

La mamá de Christian Nodal decidió responder el comentario, aclarando todos los malos comentarios que ha recibido por el noviazgo de su hijo.

“¡Gracias por el consejo que no pedí! Pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100 por ciento bien cimentadas y donde no ocupe de nadie para criarlo”

Cristy Nodal puntualizó que su hijo es mayor para tomar sus propias decisiones y nadie tiene derecho de juzgarlo por ello.

“Mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar, ni juzgar su vida”

Sobre la polémica de que su romance con Belinda se trata de una estrategia publicitaria, la mamá del cantante señaló que en su familia no hay personas falsas.

“Ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes”

Detalló que su cuenta de Instagram no es el lugar para discutir si su hijo tomó una buena decisión al salir con la cantante. Puntualizando que para ello ya están todos los medios de comunicación que han hablado de la

relación

de Belinda y Christian Nodal.

“Aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo, para eso allá están las páginas de chismes amarillistas, por algo mi cuenta es privada”

Por último, Cristy Nodal les pidió a las personas no mandar mensajes ofensivos en su red social, ya que no es el lugar para ello.

“Aquí no se ofende ni mucho menos se debate la vida de mi familia. Y no se crean tanta irrealidad en sus cabezas”

Fuente: SDP