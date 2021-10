Creador de Misa de medianoche hará serie con obras de Edgar Allan Poe

Para su siguiente proyecto audiovisual, el director y guionista Mike Flanagan se basará en la obra de uno de los mayores exponentes de horror en la literatura. Hablamos del único e irrepetible escritor Edgar Allan Poe, cuyo memorable cuento La caída de la Casa Usher será fundamento de un venidero show de Flanagan, quien apenas en septiembre de 2021 presentó su aclamada miniserie Misa de medianoche a través de Netflix.

Según últimos reportes, esta próxima adaptación de La caída de la Casa Usher tiene igualmente el sello de la «N» roja. De hecho, consiste en el quinto proyecto colaborativo entre Netflix y Flanagan: una asociación que comenzó con la serie de terror La maldición de Hill House (2018). En febrero de 2019, el productor firmó un acuerdo de varios años con el rey del streaming, a través de su marca Intrepid Pictures. De ahí que la plataforma brindara estreno exclusivo a todos sus programas subsecuentes, es decir, La maldición de Bly Manor (2020) y la reciente Misa de medianoche.

De acuerdo a Indiewire, Netflix anunció esta semana que Mike Flanagan desarrollara una miniserie que llevará por título The Fall of the House of Usher, el cual retoma del homónimo cuento de 1839. Sin embargo, éste no será el único relato del novelista gótico que ofrecerá sustento al proyecto audiovisual. En palabras de la compañía, el show se basará «en múltiples trabajos de Edgar Allan Poe».

Además estará compuesto de ocho episodios, de los cuales cuatro dirigirá Flanagan. Los restantes presumirán en la silla de dirección a Michael Fimognari, quien destaca como cinefotógrafo estrella del primero, tras prestar su lente en Hill House, Doctor Sueño y El juego de Gerald, entre otras producciones.

Netflix no revela todavía una sinopsis oficial ni fecha tentativa de lanzamiento.

La caída de la Casa Usher ha sido llevada al ámbito fílmico en varias ocasiones. Las adaptaciones se remontan a la década de 1920 con un par de películas silentes. Cuarenta años después, vio la luz House of Usher del director Roger Corman, con el legendario Vincent Price en el rol protagónico. Se trató del primero de ocho largometrajes con los que aquel cineasta estadounidense trasladó distintos relatos de Edgar Allan Poe a la pantalla grande.

Antes de verter su propia visión en la obra de Poe, Mike Flanagan tiene pendiente otro título con Netflix. Se trata de la serie de horror The Midnight Club, que se basa en una novela juvenil del mismo nombre. Actualmente yace en posproducción y la plataforma no anuncia aún cuándo aterrizará en su catálogo.

Fuente: CinePremiere