Coyote Delux, el HardRock orgullosamente chihuahuense

Ellos son Macklen “Mac” Mingura, Ivan “Tanke” Perales, Luis Barbosa y Aldo Valenzuela, cuatro reconocidos músicos de la ciudad de Chihuahua que a finales del año pasado, lanzan el proyecto original de HardRock en español, Coyote Deluxe.

Cada uno cuenta con trayectoria de poco más de 20 años, mismos que se han dedicado ha hacer música original.

En entrevista para Entre Líneas con “Mac” Mingura, guitarra y voz de la banda explica que Coyote Deluxe nace a finales del 2019, cuando aún nadie se podía esperar lo difícil de la pandemia.

Viven para su música. Así y sin tiempo que perder, estos cuatro miembros de la banda han aprovechado plenamente la pandemia para hacer sus grabaciones en estudio, videos y sobre todo, estar preparados para ser de los primeros en presentarse cuando se reactive la vida nocturna en bares.

–Se trata de una banda de Hard Rock con tintes de grunge y un poco de country-, expresó el vocalista, al hacer hincapié que prácticamente se definen como un proyecto de HardRock.

“Es rock en español, es algo que se ha estado descuidando, como que ahorita todas las bandas le están tirando al metal extremo y sobre todo en inglés. Nos pareció que ya se tenía descuidado el hard rock en español que ha dado muy buenas bandas en Chihuahua como lo fueron Perturbador, Skirla, desde los 90’s”, expresó.

¿Porqué llamarse Coyote Deluxe?

-“Va un poco con el concepto de la banda y de las letras, e imagen en general. De que queríamos encontrar un sonido y una imagen que inmediatamente remitiera al espectador al norte desértico de México, especificamente a nuestro estado de Chihuahua.

Nos da la impresión que todo mundo está intentando de sonar, y sonar chilango. Como que la gente no se ha encontrado un sonido propiamente chihuahuense, al menos no en el rock.

Nosotros queríamos irnos por ahí… hay mucho tema de qué hablar aquí en el norte de la república, tanto políticamente porque definitivamente Coyote Deluxe es una banda que tiene un transfondo político y no solo por ese lado, sino también culturalmente. También somos diferentes la gente de aquí del norte con la del sur, por eso quisimos desarrollar un concepto que remitiera al espectador con el norte del país.

El Coyote porque es un animal que siempre lo familiarizamos con el norte en el desierto, la barranca y a Chihuahua.

Además de la música, ¿Tienen otra fuente de ingresos?

Macklen responde: “Todos tenemos que tener un trabajo fuera de la música que nos ayude a sostenernos. Somos autoempleados, tenemos negocio propio, pero quiero dejar claro que nuestra prioridad en la vida siempre ha sido la música y sí tenemos un empleo por fuera es porque mantener una banda de rock original que no está tocando covers y cobrando un cheque en un bar, es caro para nosotros y de algún lugar tiene que salir ese dinero”.

Mingura aprovechó para compartir el material del cual se han enfocado en estos días de encierro.

“Quiero invitar a la gente de Chihuahua de que ahora que se abra el espacio a la música en bares, le den la oportunidad a los establecimientos que ofrecen música original y no nada más covers, porque mantener una banda, es caro“.

Querer es poder!!!… En cuanto al avance de su material, el guitarra y voz señala que ya tienen un EP con ocho canciones grabadas de las cuales incluyen cinco videos subidos ya a las plataformas digitales.

¿Qué hay de Semos Broncos?

Previo a la llegada al estudio para continuar con la edición de este video, Mac, manifestó que es una canción que habla de todos los de Chihuahua por el hecho de ser vencedores de muchas adversidades.

Experiencia. Tal y como lo refirió anteriormente, por cuestiones de pandemia no se han presentado en escenarios, sin embargo cada uno, en bandas pasadas como Seis Pistos y Umbrae, tuvieron presencia en el Vive Latino y otras en Estados Unidos. Y es que simplemente son músicos de pasión y no hobie.

Impacto de la pandemia a la banda. A decir del entrevistado, la pandemia del Covid ha sido un arma de dos filos:

“Nos ha mantenido encerrados en el estudio, grabando y trabajando y no hemos podido a salir a presentar el proyecto en vivo a la gente para que nos vean y escuchen. Es positivo en el sentido que nos ha empujado a seguir trabajando y no hemos dejado de ensaya. Tenemos una sesión de grabación por semana y en otra semana hay sesión de grabación de video y música… no dejamos de trabajar. Lo único malo es que los bares están cerrados y no hemos podido presentar el proyecto en vivo pero estamos listos para hacerlo en el momento en que se abran los bares otra vez”-

-“Yo creo que la primera banda que van a ver será Coyote Deluxe, vamos a estar con mucho gusto ahí y de nuevo la invitación a la gente para que apoyen a las bandas que hacen rock original aquí en Chihuahua porque necesitamos de su apoyo”.

Para concluir Macklen pidió apoyar la música y que surjan más bandas originales.