¿Confirman romance? Billie Eilish y Nat Wolff protagonizan romántico momento

Billie Eilish y Nat Wolff fueron fotografiados compartiendo besos en un balcón de Venecia, avivando rumores de un posible romance.

Billie Eilish y el actor Nat Wolff fueron captados compartiendo un beso en un balcón de un hotel, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible relación romántica entre ambos. Este encuentro se produjo antes del inicio de la gira internacional de Eilish, que incluye una parada en España.

Billie Eilish y Nat Wolff, captados besándose en un balcón

Aunque los rumores sobre su relación ya circulaban desde finales del año anterior, las imágenes recientes confirmaron su relación. Wolff participó en el videoclip de la canción «Chihiro» del último disco de Eilish.

Las fotografías de Billie Eilish y Nat Wolff compartiendo un momento romántico en un balcón en Venecia ya le dieron la vuelta al mundo, no obstante, esta no es la primera vez que se les ve juntos, pues en marzo pasado, fueron captados saliendo del iHeart Music Video Awards en Nueva York.

Billie Eilish y Nat Wolff (The Grosby Group)

A pesar del revuelo mediático, ni Billie ni Nat han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. La intérprete de Birds of a Feather ha sido clara en el pasado sobre su decisión de mantener su vida sentimental en privado, afirmando tajantemente:

«Nunca volveré a hablar sobre con quién salgo». Esta postura coincide con otras declaraciones recientes de la cantante, quien reveló sentirse atraída por ambos géneros: «He estado enamorada de las chicas toda mi vida, pero simplemente no lo entendía».

¿Quién es Nat Wolff, el nuevo novio de Billie Eilish?

Nat Wolff es un actor y músico estadounidense nacido el 17 de diciembre de 1994 en Los Ángeles, California. Es conocido por su participación en la serie de Nickelodeon The Naked Brothers Band, creada por su madre, Polly Draper, y protagonizada junto a su hermano menor, Alex Wolff. La serie, que comenzó como una película en 2005, se convirtió en una exitosa producción televisiva que contó las aventuras musicales y cotidianas de los hermanos.

Nat Wolff (Shutterstock)

A lo largo de su carrera, Nat ha participado en diversas películas y series de televisión. Entre sus papeles más destacados se encuentran The Fault in Our Stars, donde interpretó a Isaac; Paper Towns, como Quentin «Q» Jacobsen; y Death Note, en el papel de Light Turner. Además, ha trabajado en la serie The Stand, basada en la novela de Stephen King.

En el ámbito musical, Nat y su hermano Alex formaron el dúo Nat & Alex Wolff, lanzando varios álbumes y realizando giras. Su talento musical también se ha visto reflejado en sus participaciones en bandas sonoras de películas y series. Recientemente, Nat ha estado de gira con Billie Eilish, lo que ha fortalecido su vínculo profesional y personal.