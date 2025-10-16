Confirman nuevos actores para interpretar a Jesús y María Magdalena en la secuela de «La Pasión de Cristo»

La secuela de la cinta «La Pasión de Cristo» contará con la participación del actor Jaakko Ohtonen para interpretar a Jesús y Mariela Garriga será María Magdalena, de acuerdo con la revista especializada Variety.

La película dirigida por Mel Gibson será «La Resurrección de Cristo» y se tiene previsto su estreno para 2027; la publicación afirma que ya comenzó el rodaje.

Los actores han confirmado la noticia a través de publicaciones en sus redes sociales en las que sus seguidores y conocidos les han enviado felicitaciones.

La película de 2004, que se volvió la más taquillera a nivel mundial con 610 millones de dólares, era protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel y ahora tendrá un nuevo mesías: el finlandés Jaakko Ohtonen, quien participó en la serie de 2015 «El último reino».

Y el papel de María Magdalena, quien era interpretado por la modelo y actriz italiana Monica Bellucci, ahora tomará su lugar la cubana Mariela Garriga.

El rodaje se estaría realizando en estudios de Cinnecitá, en Roma, y está prevista para estrenarse en 2027.

La película se dividirá en dos partes: la primera será en un Viernes Santo y 40 días después llegará la segunda.

Hace 20 años, Mel Gibson se encontraba rodando la primera entrega, esta cinta también está bajo su sello Icon Productions con Lionsgate como socio de estudio.

Ahora, en esta secuela se narrará lo que ocurrió luego de que Jesucristo fuera crucificado por los romanos tras la traición de Judas y tres días después venciera a la muerte.

Una fuente citada por Variety, cercana la producción, aseguró que si se hubiera decidido mantener al elenco principal se «habrían tenido que hacer todo ese trabajo de CGI —de rejuvenecimiento—, lo cual habría sido muy costoso”, señaló la fuente.

De acuerdo con el artículo, Jim Caviezel había mencionado en abril que se encontraba listo para repetir a Jesús durante su participación en un podcast llamado «Arroyo Grande».

«La Pasión de Cristo» se interpretó en arameo, hebreo y latín, con el objetivo de que los espectadores se sintieran más cercanos a lo que estaba sucediendo mientras la experiencia histórica se enfocó en ser más profunda, hasta ahora, no se puede confirmar si sucederá lo mismo con la nueva cinta cuyos detalles permanecen reservados.

Según Variety, se espera que los escenarios que acompañen a los nuevos Jesús y María Magdalena continúen siendo las antiguas localidades rurales al sur de Italia como Ginosa, Gravina Laterza y Altamura.