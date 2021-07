Confirmado: Leslie Grace será Batgirl para HBO Max

Tanto los ejecutivos de Warner Bros como los de HBO Max, y probablemente también los de DC, no tomaron todo el tiempo que pensábamos que ocuparían para deliberar, y por ello ya han elegido a Leslie Grace como su nueva Batgirl. Tan sólo hace unos días comentábamos que el proceso de casting para el personaje se había detenido nada más entre dos jóvenes actrices y que ambas eran las finalistas que competían por obtener el antifaz y la capa.

Leslie Grace, a quien conocimos en el cine como Nina Rosario en el musical In the Heights de Lin Manuel Miranda, es quien se convertirá (vía) presuntamente en Bárbara Gordon. O al menos eso suponemos si obedecemos las narrativas originales de las historietas de DC. A decir verdad información sobre la película aún hay poca y sobre las intenciones de HBO Max con ella también.

Por ejemplo, resulta extraño que se trate de un proyecto fílmico que será exclusivo de HBO Max y no del cine como tal. Lo que hace pensar a muchos que quizás Batgirl no estará relacionada con el Universo Cinematográfico de DC. Lo que sí resulta probable, es que la película forme parte de aquel nuevo universo sobre Batman que iniciará con la película de Matt Reeves y el rostro de Robert Pattinson. Ciertamente son muchos los fans que han observado el parecido entre Leslie Grace y Jeffrey Wright, -quien interpretará a James Gordon en el filme- y lo afortunados que quedarían como padre e hija.

No obstante, por el momento todas son suposiciones, a la espera de que los ejecutivos de contenido de la plataforma streaming decidan revelar un poco más. La película de Batgirl es un proyecto que está pensando para aterrizar exclusivamente en HBO Max y que será dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, el duó que configuró la tercera entrega de Bad Boys. Christina Hodson quien escribió la venidera The Flash de Andy Muschietti, y a quien también le debemos el guion de Birds of Prey, desde luego fue la elegida por el estudio para escribir esta nueva película.

Por si se lo preguntan, la carrera de Leslie Grace ha estado más enfocada en el terreno musical. La cantante y compositora cuenta con dos álbums de estudios que fueron publicados en 2009 y 2013, y puede presumir de acumular a su corta edad, tres nominaciones a los Premios Grammy. Dio el salto definitivo al cine, cuando se convirtió en una de las protagonistas de En el barrio, el musical compuesto por Lin Manuel Miranda que fue convertido en película bajo la dirección de Jon M. Chu.

Leslie Grace, como dominicana americana, se convirtió en la tercera adición de talento latino-femenino al mundo de DC. Junto a ella están Shasa Calle quien será Supergirl en The Flash, y Rachel Zegler quien ya forma parte del cast de Shazam: la furia de los dioses.

Fuente: CinePremiere