¿Cómo iba a lucir originalmente el Rey de la Noche en Game of Thrones? Diseñadora lo revela

El Rey de la Noche es una de las figuras más emblemáticas e inquietantes de Juego de tronos hasta el punto de convertirse en un icono de la saga y, por tanto, también de la cultura pop. Su sola silueta logra hacer referencia directa a la saga creada por George R.R. Martin, tanto como el Trono de Hierro… Pero su diseño originalmente iba a ser muy diferente.

Así lo desvela Deborah Riley, diseñadora de producción de la ficción y ganadora de un Emmy, y cuyo concepto original del personaje fue muy distinto al que se vio en Poniente. Y es que, hasta hallar la figura definitiva del temido personaje, hubo varios borradores y diseños. Todo un trabajo artístico que se repasa en el libro de arte de la serie que salió a la venta este 5 de noviembre de la mano de Insight Editions en Estados Unidos.

“Tuve que crear un personaje sustituto como referente inicial”, declaró la diseñadora en una entrevista para Vanity Fair. A diferencia de otros personajes, cuya referencia de la saga literaria describía medianamente al personaje, el Rey de la Noche no aparece en los libros de Martin y fue una creación expresa para la ficción televisiva.

En los primeros artes conceptuales, puede verse que el Rey iba a tener un diseño similar al de los Nazgûl, los espectros que aparece en El Señor de los Anillos y que un día fueron grandes señores mortales a los que Sauron dio los nueve Anillos de Poder… que fueron su perdición. Un aspecto que hubiera dado lugar a un ser terriblemente intimidante, similar a la idea que tenía Martin del personaje, pero que no hubiera sido funcional para las batallas.

“Él era el líder los Caminantes Blancos, el no muerto original, por lo que necesitábamos que transmitiese sensación de poder. Hablamos de crear una corona que pudiese fusionarse en su cabeza, algo orgánico, que se sintiese que era parte de él”, comenta Barrie Gower, diseñador de prótesis de la serie, en la misma entrevista.

En las novelas de George R.R. Martin, al Rey de la Noche se hace una vaga referencia que más tiene que ver con las leyendas que con los hechos relatados en Canción de Hielo y Fuego. En teoría, fue el trigésimo Lord Comandante de la Guardia de la Noche, por la época en la que el Muro fue terminado.

Su leyenda relata que se enamoró de una mujer, según su descripción, podría ser la primera de los Otros. En los libros se explica que cometió crímenes horribles contra sus compañeros de la Guardia, que fueron los que finalmente le derrocaron. Sin embargo, el personaje es más bien un mito.

En cambio, en la serie se explica su origen, que está relacionado con los Hijos del Bosque y su batalla contra los Primeros Hombres. Una vuelta de tuerca que poco tiene que ver con lo relatado en los libros.

En la serie es un personaje fundamental y un actor crucial en el devenir de los acontecimientos. Se trata, como bien saben los millones de seguidores de la ficción, del líder de los Caminantes Blancos y creó un ejército de muertos vivientes que asoló los Siete Reinos hasta que, cuando todo parecía perdido, Arya Stark le mató con un sorprendente y hábil movimiento al final del tercer episodio de la última temporada.

The Art of Game of Thrones ofrece también diseños de cómo se configuró la conquista de Daenerys y posterior caída, con diseños que muestran el letal y abrasador poder de su dragón Drogon. El libro de diseños contiene varias imágenes fotorrealistas que ayudan a darle mayor sensación de realidad a las fotografías.

Fuente: Sin Embargo