Comienza Silvio Rodríguez gira latinoamericana en La Habana

El cantautor cubano Silvio Rodríguez recorrió a punta de poesía más de dos horas de su repertorio musical de cinco décadas mientras a sus pies un mar de personas -muchas de las cuales no habían nacido cuando su aventura artística comenzó- tarareaban en éxtasis sus canciones.

Rodríguez, de 78 años, se presentó el viernes por la noche en la emblemática escalinata de la Universidad de La Habana, en un concierto gratuito que dio inicio a una de sus poco habituales giras, esta vez por cinco países de Latinoamérica.

Sin esquivar la realidad social y política de Cuba, característica de la Nueva Trova que cultiva, el artista se dirigió al público.»Los hombres han de vivir en el goce pacífico, natural e inevitable de la libertad», señaló leyendo un escrito del prócer independentista cubano José Martí.

«Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno», agregó parafraseando a Martí.

información tomada de Agencia Reforma