Comic-Con 2021: Platinum End llegará a Crunchyroll

En el marco de Comic-Con@Home 2021, Crunchyroll anunció la adaquisión de Platinum End, la esperada adaptación del manga homónimo escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, dúo de mangakas responsables por Death Note y Bakuman. La serie está prevista para estrenarse durante la próxima temporada de otoño.

En un boletín de prensa, la plataforma compartió el trailer subtitulado, un póster y la sinopsis oficial de Platinum End:

“’Te daré la esperanza que necesitas para vivir’.

Mirai Kakehashi perdió a sus padres en un accidente y lleva una vida miserable desde que tuvo que irse a vivir con los parientes que se encargaron de él. Habiendo perdido la esperanza en todo, decide saltar desde lo alto de un edificio el mismo día que se gradúa de secundaria. Es entonces cuando se encuentra con un ángel…”

Tsugumi Ohba y Takeshi Obata serializaron Platinum End en las páginas de la revista Jump SQ entre noviembre de 2015 y enero de 2021; la editorial Shūeisha recopiló la historia en 14 tomos. La obra es publicada por Panini Manga en México, y los primeros tres capítulos pueden leerse de forma legal y gratuita en la aplicación Manga Plus.

La adaptación anime a cargo de Signal.MD (Mars Red) contará con un total de 24 episodios. Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) dirigirá la primera parte, mientras que la segunda mitad estará en manos de Kazuchika Kise (Ghost in the Shell: Arise). Shinichi Inotsume (Gangsta.) está supervisando los guiones, Kōji Ōdate (No Game, No Life) está diseñando los personajes y Masahiro Tokuda (Cestvs: The Roman Fighter) compondrá la música.

Fuente: CinePremiere