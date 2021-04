‘Colate’, ex de Paulina Rubio, revela que tomó curso para ser mejor papá

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, señaló que por mandato de la corte tuvo que tomar un curso para ser mejor papá, esto después dela batalla legal que enfrentó contra Paulina Rubio por la custodia de su hijo, Andrea. El empresario señaló que más allá de ser un castigo, las clases le permitieron estar “más tranquilo”.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Colate señaló que realizar dicho curso le dejó una grata satisfacción, pero lamentó que algunas personas lo consideraran algo negativo. Cabe mencionar que en el programa se reveló que el empresario fue demandado en más de 50 ocasiones y gastó hasta medio millón de dólares en dichos pleitos legales.

“Han pasado cosas muy disparatadas como que me hagan a mí hacer un curso de papá, pero bueno lo hice y me he quedado súper contento de hacerlo porque me ha dejado todavía más tranquilo y en paz de lo que estaba ya antes, o sea, que no he tenido ningún problema, que otras personas se dedicaran a divulgarlo como si fuera una especie de victoria o de castigo, pues bueno eso ya queda en cada uno. A mí me obligaron hacerlo, lo hice, yo cumplo con mis obligaciones que me imponen y me dejó muy satisfecho hacerlo”, señaló el ex esposo de La chica dorada.

Colate negó mantener alguna relación amorosa en estos momentos, pues indicó que las fotografías que le tomaron con una mujer no son recientes.

“No es así, han salido unas fotos con una buena amiga con la que tuve una relación especial, pero esas fotos son un poco antiguas y esa relación también. A día de hoy, pues estoy como siempre cabalgando en solitario. Tengo una vida un poco complicada para encontrar el amor”, aseguró.

