‘Cocina’ Disney película live action de Hércules

Después de realizar la película no animada de Mulan y poner en marcha la de Peter Pan, Disney está preparando el ‘live action’ de Hércules, cinta sobre el célebre héroe de la mitología clásica que salió en formato animación en 1997.

Joe y Anthony Russo, los realizadores detrás de Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), serán productores de este nuevo filme, pero no se ocuparán de la dirección, señaló el sitio estadunidense The Hollywood Reporter.

La nueva Hércules contará con un guion firmado por Dave Callaham, quien ha dejado su huella cintas como Wonder Woman 1984 y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. En cuanto a actores, aún no hay ninguno confirmado.

Bajo la dirección de John Musker y Ron Clements, la película original de Hércules reinterpretaba con el sello Disney y muchas partes musicales la historia del semidiós de la mitología griega.

‘Remakes’ de Disney

Desde su posición de absoluto dominador de Hollywood, gracias tanto a sus contenidos originales como al éxito de Marvel o Star Wars, Disney ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en los últimos años a reimaginar algunos de sus clásicos de la animación.

Así, el gigante de Mickey Mouse obtuvo muy buenos resultados de taquilla con las nuevas versiones de El libro de la selva (2016), La bella y la bestia (2017), El rey león y Aladdin (ambas de 2019).

Disney trabaja en muchos más proyectos de este estilo, ya que, además de la nueva Hércules, tiene en cartera nuevas cintas de La sirenita, Cruella, El jorobado de Notre Dame, Robin Hood y Peter Pan.

Fuente: Vanguardia