¡Claudiaaaaaa! Muere Alicia Bonet, actriz de ‘Hasta el viento tiene miedo’, a los 78 años

‘Esta noche hasta el viento tiene miedo’: Alicia Bonet murió a los 78 años, ella es recordada por su papel de Claudia en el clásico de cine de terror del cine mexicano.

El anuncio del fallecimiento de la actriz mexicana fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet, recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo (película de terror y suspenso) y Despedida de soltera. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

¿Quién fue Alicia Bonet, actriz de ‘Hasta el viento tiene miedo’?

Alicia Bonet Ceballos nació en la Ciudad de México el 26 de abril de 1947 y desde temprana edad comenzó su carrera como actriz.

Ella se integró a una compañía de teatro para niños a finales de los años 50 y su debut profesional fue en la película Socio de Alcoba, en 1962, según información de IMDB.

Con el tiempo, Bonet se convirtió en una figura destacada en las historias del cine de terror en México, así como en producciones televisivas.

Sus papales destacados dentro de las películas de horror son en Hasta el viento tiene miedo, El Escapulario y Los jinetes de la bruja.

Pero no solo participó en este género cinematográfico, también incursionó en la comedia romántica Despedida de soltera en 1966.

Ella regresó para el remake de Hasta el viento tiene miedo, protagonizado por Martha Higareda, pero esta vez interpretó a la mamá de Claudia.

En su vida personal, Alicia Bonet se casó dos veces, primero con el actor Juan Ferrara con quien tuvo dos hijos: Juan Carlos y Mauricio.

Tras divorciarse, contrajo matrimonio con el actor Claudio Brook, con quien tuvo dos hijos más: Arturo y Gabriel.

Claudio Brook murió en 1995 a consecuencia del cáncer y en 2004, su hijo Gabriel se suicidó a los 29 años.

A partir de la muerte de Gabriel, ella tomó contados proyectos dentro de la actuación y se mantuvo alejada de la vida pública.

De acuerdo con IMDB, su última participación fue para el programa de televisión a Cada quién su santo en 2010.

¿En qué películas apareció Alicia Bonet?

Alicia Bonet participó en alrededor de 30 películas mexicanas durante toda su carrera que duró alrededor de 40 años.

Entre sus proyectos más destacados son:

Socio de Alcoba (1962, debut)

Los inocentes (1963)

Despedida de soltera (1966)

Lanza tus penas al viento (1966)

Los jinetes de la bruja (1966)

El escapulario (1968)

Hasta el viento tiene miedo (1968)

Cuando los hijos se van (1969)

