Descartan que George Clooney participe en película de The Flash

La nueva película de The Flash contará con Ezra Miller en el papel de Barry Allen, quien viajará por el Multiverso encontrando versiones diferentes de los héroes más destacados de DC, incluido Batman. George Clooney dio vida al Bruce Wayne en Batman y Robin y, aunque muchos fans soñaban con verlo en The Flash, parece que el actor no participará en la cinta.

En una entrevista con la revista Empire, el actor reveló que no le habían propuesto un papel en The Flash.

“Es gracioso, pero no me han llamado. De alguna manera no recibí esa llamada.No preguntaron por mis pezones. Escucha, hay ciertas cosas que nunca sabes. En este caso sí lo sé”, bromeó, dejando claro que su participación está totalmente fuera de sus planes.

Clooney interpretó al superhéroe en Batman y Robin, la segunda película del vigilante dirigida por Joel Schumacher. Sustituyó a Val Kilmer, que había encarnado al personaje en Batman Forever. Sin embargo, la cinta no convenció ni a la crítica ni al público.

Por su parte, la producción del filme de The Flash se ha topado con numerosas dificultades, incluyendo varios guionistas y directores que han abandonado el proyecto. Actualmente, Andy Muschietti ha asumido el rol de director. El largometraje también contará con Ben Affleck y Michael Keaton dando vida a sus respectivas versiones del Caballero Oscuro, así como a Miller luciendo un nuevo traje del corredor escarlata. Además, Billy Crudup también formará parte del elenco. The Flash llegará a las salas el 4 de noviembre de 2022.