Cinco preguntas que quedan tras final de The Mandalorian

El final de la 2ª temporada de The Mandalorian ha sido decisivo, no sólo para la historia de Mando y Baby Yoda, sino para toda la franquicia de Star Wars. El enfrentamiento final entre Moff Gideon y Din Djarin se ha saldado de una manera completamente inesperada, y ha dejado 5 grandes preguntas de cara a la temporada 3.

El episodio 16 de The Mandalorian (2×08), titulado El Rescate, se centró en la misión de Mando y sus improvisados aliados para rescatar al pequeño Grogu de las garras de Moff Gideon. Cuando todo parecía perdido, un Ala-X apareció en el cielo, como una luz de esperanza cuando ya todo estaba perdido.

Porque de ella emerge un Luke Skywalker joven y con sus capacidades a máximo rendimiento, que despacha casi sin esfuerzo a todo un pelotón de Darktroopers. El Maestro Jedi ha acudido a la llamada de Grogu justo en el momento oportuno. Pero su regreso abre muchos interrogantes, entre ellos estas 5 grandes preguntas que la 3ª temporada de The Mandalorian debe responder.

1. ¿QUÉ HARÁ EL IMPERIO CON LA SANGRE DE BABY YODA?

Una buena pregunta que Mando podría haberle hecho al Dr. Pershing. Hasta ahora, se sabe que el plan de Moff Gideon es utilizar la sangre de Grogu para crear individuos sensibles a la Fuerza de manera artificial. Y tal y como le explica a Mando, ya tiene lo que necesitaba. La pregunta es, ¿Qué pretenden exactamente? ¿Cómo de oscuros son sus planes?

Lo más lógico, dado el momento en el que se sitúa The Mandalorian en la cronología de Star Wars, es pensar que el plan de Moff Gideon es parte de la resurrección de Palpatine a través de la clonación. Pero también podría estar relacionado con el origen del Líder Supremo Snoke y la creación de la Primera Orden. Aunque aún faltan por encajar algunas piezas importantes.

2. ¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL DARKSABER Y EL TRONO DE MANDALORE?

Uno de los momentos más tensos del episodio es cuando Moff Gideon explica que Bo-Katan sólo podrá blandir el Darksaber si derrota a Mando en combate, ya que es la única forma de transmitir el arma de un individuo a otro. Ahora, tras derrotar al villano, el sable oscuro pertenece a Din Djarin, y eso le coloca en una peligrosa situación de poder.

Aunque el Darksaber como tal no tiene ningún poder especial más allá de su capacidad destructiva, sí es un símbolo del honor y el legado, ya que se dice que el mandaloriano que lo porte se convertirá en el soberano de Mandalore. Bo-Katan lo ansía por encima de todo, pero ¿lo suficiente como para enfrentarse a Mando?

3. ¿SE CRUZARÁN GROGU Y KYLO REN GRACIAS A LUKE SKYWALKER?

Esta es la gran incógnita. ¿A dónde se dirigen Luke y Grogu? Se sabe que el Maestro va a comenzar su entrenamiento con el pequeño, y que en algún momento del futuro no muy lejano abrirá la Academia Skywalker, que más tarde tendrá trágicas consecuencias cuando Kylo Ren la destruya matando a todos los estudiantes.

¿Significa eso que el joven Ben Solo y Grogu coincidirán en su entrenamiento? Y lo que es más importante, ¿será el trágico destino de Baby Yoda morir a manos de Kylo Ren? Tristemente, es una posibilidad bastante alta, ya que The Child no aparece en la trilogía secuela, y su asesinato serviría para acentuar en extremo la maldad del hijo de Leia y Han Solo.

4. ¿QUÉ VA A HACER AHORA MANDO?

Tras una emotiva despedida de Grogu, Mando se ha quedado sin su principal razón de ser: cuidar al pequeño. Y lo que es igual de importante, ha roto los votos del credo de Mandalore al enseñar su cara a varias personas, incluido Luke Skywalker. ¿Qué hará ahora, quizás volver a su trabajo de cazarrecompensas? ¿O convertirse en un honrado defensor de la justicia, como el Marshall Cobb Vanth?

Las teorías y rumores apuntan a que Mando se convertirá en uno de los Rangers of the New Republic, la nueva serie de Star Wars anunciada en el Disney Investor Day, junto al propio Vanth y otros personajes de The Mandalorian. Pero no hay que olvidar que tiene en su poder el Darksaber, y todo lo que eso conlleva, incluyendo el destino del planeta Mandalore.

5. ¿CÓMO SABE MOFF GIDEON TODO LO QUE SABE?

Durante todo el último episodio, Moff Gideon hace alarde de todos los conocimientos que tiene ante Mando, incluyendo su plan y la contingencia de los Dark Troopers. El villano ha demostrado tener una importante cantidad de información secreta. Y eso lleva a la pregunta: ¿Quién es realmente?

¿De dónde saca sus fuentes? Y, sobre todo, ¿qué le depara el destino ahora que ha sido detenido por DIn Djarin y los suyos? De nuevo, habrá que esperar a la 3ª temporada para descubrir todos sus secretos.

Fuente: Excélsior