Christopher Uckermann rompe el silencio sobre el final de RBD en 2008

Christopher Uckermann se sinceró sobre el final de RBD en 2008, a pesar de que la agrupación se encontraba en pleno éxito mundial tras cuatro años de haberse hecho famosos luego de protagonizar la telenovela Rebelde.

Debido a que hace dos décadas la agrupación anunció su desintegración sin una gira del adiós de por medio, las dudas con respecto al final del grupo conformado por Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí y Dulce María, Poncho Herrera y el propio Uckermann continuaban hasta el día de hoy.

Durante la entrevista que el cantante le concedió a Yordi Rosado, Christopher Uckermann explicó que más allá de lo que ha trascendido sobre esta decisión, los que la tomaron fueron Poncho Herrera y él mismo.

RBD (Instagram/christianchavezreal)

“Yo era muy de extremos, Poncho y yo en algún momento queríamos que ya terminara porque ya estábamos muy cansados, él ya quería seguir con sus partes actorales y yo también, dijimos ‘ya no más’, dijeron ‘no, pero que hay que extender’, y yo ‘no ya no, perdón, pero ya no puedo, se acabó el contrato y ya’”, contó el cantante.

Destacando que en ese momento sus prioridades eran otras, Christopher subrayó: “cada quien ya quería seguir con sus caminos, unos querían extender un poquito más que otros, pero otros dijimos ‘ya no puedo más’; fue en España”.

Con respecto a lo que experimentó en la última presentación, Uckermann detalló: “se sintió como una despedida, fue emotiva, pero a la vez necesaria, como de ‘te amo’, pero ya la máquina no da, ya era necesario, no lo podíamos extender una noche más”.

Poncho Herrara explicó por qué no quiso seguir en RBD

Sobre lo que sucedió las últimas horas que estuvieron juntos como banda, finalmente, Christopher Uckermann señaló que únicamente tomaron una copa de vino todos juntos y se fueron a dormir, pues ya estaban muy cansados.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor y cantante aseguró que ve imposible un reencuentro entre los ex integrantes de la agrupación que se hizo famosa con la telenovela de ‘Rebelde’. (Especial)

Cabe mencionar que esta versión coincide con lo que Poncho declaró en 2018, quien durante una entrevista aseguró que él se negó a continuar con la gira, y por eso RBD se disolvió.

“El contrato se acababa en 2008 y ese año nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o no continuaba y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, (…) es una franquicia que se compró de un show en Argentina, entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que ‘gracias, pero no’”, explicó en aquella ocasión.

Integrantes de RBD felicitan a Maite Perroni por su cumpleaños 40. (Instagram)

Tras acabar con esa primera etapa de shows, RBD volvió en 2020 con un concierto por Stream, mientras que en 2023 retornaron a los escenarios con la gira Soy Rebelde Tour que resultó ser todo un éxito para los integrantes de RBD, excepto para Herrera, quien hasta el momento se mantiene en su postura de no volver a cantar.