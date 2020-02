Christophe Gans anuncia nueva cinta de Silent Hill y la adaptación de Project Zero (Fatal Frame)

Silent Hill, uno de los videojuegos de survival horror más famosos de los últimos tiempos, vio su primer salto a la pantalla grande en 2002. De la mano de Christophe Gans, el filme mantuvo el interés de algunos fans, quienes tuvieron que esperar seis años para una secuela que dejó en el olvido la historia del pueblo maldito.

Sin embargo, Gans ha anunciado su regreso a la franquicia con una nueva cinta, además de una adaptación de Project Zero, mejor conocido como Fatal Frame, de Makoto Shibata.

El cineasta francés explicó en una entrevista a Allocine que ya se encuentra trabajando en ambos proyectos.

“Tengo dos proyectos de películas de horror junto con Víctor Hadida. Uno de ellos es la adaptación de Project Zero cuya historia ocurrirá en Japón, pues no quiero separar la historia de sus escenarios y folclore en una casa japonesa”, comenzó.

“También estamos trabajando en una nueva película de Silent Hill. El proyecto siempre está anclado en la atmósfera de un pueblo pequeño en los Estados Unidos, asolado por el puritanismo. Y creo que llegó el momento de hacer una nueva”.

Con esto, el director confirma que la franquicia cinematográfica del “Team Silent” sigue viva, aunque no hubiera participado en la secuela Silent Hill: Revellation.

Sobre la segunda cinta, el director confesó que “¿Honestamente? Jamás la he visto. Debí hacerlo… pero cuando entendí que los productores querían hacer una especie de Resident Evil… me negué. Quería ser fiel a mi ortodoxia. Por ejemplo, Crying Freeman y Beauty and the Beast están muy cerca de sus obras originales”.

“Son obras de arte desarrolladas de un modo diferente, por lo que no siento que tenga derecho de estropearlas. Y lamentablemente con la secuela de Silent Hill, el veredicto del público fue brutal, así que en realidad… no me arrepiento de no haberla visto (risas)”.

Para la primera película, Gans intentó convencer a Konami durante cinco años antes de que le cedieran los derechos de adaptación del videojuego.

Fuente: Sin Embargo