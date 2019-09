Christina Aguilera regresa a México con dos conciertos después de casi dos décadas de ausencia

La cantante Christina Aguilera anunció este viernes tres conciertos en México, como parte de su última gira mundial, después de casi dos décadas de no pisar el país.

“¡México! Es oficial. Estoy trayéndoles ‘The X Tour’ a ustedes. Pueden conseguir sus entradas la próxima semana. Preventa el 18 y 19 de septiembre. A la venta el 20 de septiembre. ¡Hagámoslo!”, informó la neoyorquina en Twitter.

La intérprete se presentará el 3 de diciembre en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, el 5 de diciembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

“Genie in a Bottle”, “Ain’t No Other Man”, “Fighter” y más favoritos de los fans, así como temas de su aclamado álbum de estudio de 2018, “Liberation”, según informa la compañía Ocesa en un comunicado.

La última vez que la artista visitó el país fue hace 18 años, después de lanzar su álbum “Mi Reflejo”, el segundo de su carrera y el primero en español.

“Este es uno de los regresos más esperados en el país, ya que su último concierto en la Ciudad de México fue en 2001, por lo que esta ronda de conciertos marcará su reencuentro con sus fanáticos mexicanos”, mencionó el boletín de prensa.

En esta ocasión, la cantautora promociona su octavo disco, “Liberation”, que incluye temas como “Accelerate”, “Twice”, “Fall in Line” y “Like I Do”, en los que colabora con artistas como Demi Lovato, y los raperos Gold Link y 2 Chainz.

Fuente: Sin Embargo