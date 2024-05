Christian Nodal y Cazzu anuncian su ruptura: “tomamos caminos separados”

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”: Christian Nodal y Cazzu confirmaron el fin de una relación que comenzó con una canción. El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ lo anunció este 23 de mayo a través de su cuenta de Instagram.

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, excribió el exnovio de Belinda.

La cantante Julieta Cazzuchelli, conocida como ‘Cazzu’ compartió ese mensaje en una historia y escribió en otro:

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”.

Hace unos días, Nodal habló de Cazzu en entrevista con Raúl de Molina: “Lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, es una gran mamá, es un gran ser humano”.

El intérprete agregó: “Sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida. No sé (si voy a) quedarme con ella toda la vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso (de Cazzu)”.