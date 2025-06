Christian Nodal se reinventa y alista el debut de su marca de ropa

En una conversación con el creador de contenido Julio Orozco, el cantante reveló que no descarta la posibilidad de lanzar su propia marca de ropa.

Christian Nodal planea lanzar su marca de ropa

Durante la charla, el intérprete de Botella tras botella explicó que su estilo personal será una influencia clave en los diseños de la futura marca, ya que, aunque existen empresas con propuestas similares, considera difícil encontrar una que reúna todos los elementos que él busca.

“Ahorita tengo la fortuna de que ya me hice amigo de los diseñadores, por ejemplo, de Mike Amiri. Que Mike Amiri en México no, nadie lo usaba todavía”, compartió.

“Yo la descubrí porque tenía unos botines muy bonitos. Como que traía unas pantanas de vaquero y ahí. Entonces, cuando me tocaba ir a la tienda, pues le apoyaba muy bien al señor Mike Amiri, ¿no? Porque agarraba todo, todo lo que había y me enfermé con esa marca por mucho tiempo”, agregó.

Los accesorios que Christian Nodal quiere lanzar con su marca de ropa

Más adelante, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, comentó que ya ha tenido ciertos acercamientos con la industria de la moda.

“Me han invitado a pasarelas ya. Justo Willy y Mike también. Creo que fue la 2024. El año pasado. Y Chrome Hearts, por ejemplo, para mí me encantan las cruces, me encanta la plata. Me encanta mucho el estilo que es como elegante, pero gótico, me gusta mucho eso”, expresó.

Christian Nodal recibe premio en Harvard. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

Fue entonces cuando el artista habló abiertamente sobre sus aspiraciones dentro del ámbito del diseño.

“Y sí, lo que quiero hacer yo, es una marca de ropa, por ejemplo, sombreros, botas, camisolas, de pantalones, porque no hay mucho, ¿sabes? O sea, sí hay, si le pones a buscar claro que hay, pero es difícil encontrarte algo con un flowcito que te diga como excelente y que lo puedas encontrar, no sé, que sea en una sola marca”, declaró.