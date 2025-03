Christian Nodal habla de la posibilidad de tener hijos con Ángela Aguilar

Como pocas veces, Christian Nodal se sinceró sobre la forma en que ha cambiado su vida a más de medio año de haberse casado Ángela Aguilar, en julio de 2024 y tan solo dos meses después de haber anunciado su separación de la trapera argentina Cazzu, mamá de su hija Inti, y habló en una reciente entrevista sobre la posibilidad de tener hijos con su esposa.

Christian Nodal habla de su vida de casado con Ángela Aguilar

A pesar de que Nodal es muy reservado sobre su vida personal, en entrevista con Flor Rubio el intérprete de “Adiós amor” explicó la manera en que ha disfrutado de sus nuevas experiencias de vida, luego de que se casó con Ángela Aguilar.

“A raíz de la boda, yo siento que la vida lo más bello que tiene son las sorpresas, y como dice la canción: ‘La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida’. Siento que es una de las sorpresas más bellas que me ha tocado en la vida: poder coincidir, poder sentir el amor tan recíproco y lo estoy disfrutando mucho”, aseguró el cantante de 26 años.

“Más allá de la boda y demás, es algo que representa muchas cosas, pero lo que más valoro y con lo que estoy feliz, es coexistir juntos, acompañarnos, amarnos, disfrutarnos, y estar juntos, creo que es lo que más disfruto”, puntualizó.

¿Nodal ya piensa tener hijos con Ángela Aguilar?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de tener hijos con Ángela Aguilar (aunque ya es papá de Inti, a quien tuvo con su ex pareja, Cazzu), Christian Nodal dejó ver que está en sus planes pero no por el momento y explicó sus razones.

“No, yo creo que, estamos muy jóvenes, todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento y felices de la vida”, aseguró el cantante.

Así reacciona Christian Nodal a las polémicas

Muchas han sido las polémicas que Nodal ha protagonizado en los últimos años debido a temas profesionales, pero sobre todo personales, situaciones que –como ocurre con otras figuras públicas– se vuelven tema de conversación en los medios y en las redes sociales.

Sobre este tema, el cantante sonorense explicó que no es muy apegado a las redes sociales, pero reveló que ha recurrido a terapia para sobrellevar toda esta situación.

“Yo estaba en casita, cenando y demás, y era como: ‘¿Ahora qué pasó?’, ya que miraba que me mandaban mensaje alguien cercano a todo o a mi pareja, era como: ‘¿Ahora qué pasó?’”, contó Nodal sobre cómo lo toman por sorpresa este tipo de noticias.

“Así fue, pero la realidad es esa, yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o de realidad que lleven”, aseveró.

“También fue mucha terapia todo ese asunto, yo creo que va por ahí. Cada que me enojo logran lo que ellos quieren, entonces yo replico para atrás, y dije: ‘Ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran inventar, que hablen lo que quieran hablar y a disfrutar la vida’”, añadió.

Nodal ya dio vuelta a la página con todo lo que vivió en el pasado

Al ser cuestionado sobre si alguna vez abordará con mayor profundidad este tipo de polémicas, Christian Nodal rechazó la idea de inmediato al afirmar: “Nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente”.

Asimismo, aseguró que los capítulos que vivió en el pasado ya quedaron atrás.

“Yo creo que está de más, todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo mundo tiene su vida, todo mundo está siguiendo su rumbo, a mí no me interesa meterle el pie a nadie, yo creo que, si alguien quedó como el bueno o el malo, o la mala o el bueno, ya está de más, no quiero enfocarme en eso”, finalizó.

