Christian Nodal en modo ‘Tóxico’ con Belinda en los Billboard 2021

Belinda y Nodal fueron la pareja del momento en los Premios Billboard Latin Music Awards 2021. Y es que los famosos deslumbraron desde su llegada. Para muchos fue espectacular velos juntos de nuevo, esto en medio de los dimes y diretes que había sobre una supuesta ruptura amorosa. ¿Todo fue positivo? Aunque Nodal dedicó un discurso a su amada y estuvieron inseparables, en redes sociales los usuarios aseguraron que el cantante de regional mexicano se puso ‘celoso’. ¿Será cierto?

¿Qué pasó? Tanto Belinda como Nodal aparecieron deslumbrantes en los Premios Billboard Latin Music Awards 2021 . Juntos desmintieron los rumores que había en torno a su relación amorosa, pues varios aseguraron que la pareja había terminado, pues ya no se seguían en redes sociales.

¿Nodal protagonizó una escena de celos a Belinda?

Aunque todo parecía ir en positivo, lo cierto es que varios usuarios de Internet reportaron que durante su paso por la alfombra roja, Nodal se puso ‘celoso’ del trato que tuvo un reportero con Belinda.

Y es que en el clip –en el que señalan que Nodal fue celoso– se ve a la pareja caminando a su llegada cuando de pronto un reportero de Telemundo les saluda. Sin embargo,el saludo efusivo fue para Belinda e incluso se dan beso en la mejilla.

“Qué preciosura, no lo puedo creer. Oigan se ven guapísimos”, dijo el reportero para después gritar y darle un beso en la mejilla a Belinda.

Bien ¿y tú?”, respondió Belinda.

“Feliz de verlos juntos, empiezas una gira, cómo te sientes, emocionado, además de una mujer bella a tu lado”, cuestionó el reportero a Nodal.

“Muy bien, gracias a Dios, después de gracias que este covid nos tuvo sin tener conciertos”, dijo Nodal.

Momentos después el reportero de Telemundo lanzó otra pregunta para Belinda. Resaltó que como buena novia acompañaba a Nodal en esa noche tan importante.

“Eres un icono de la música latina y sin lugar a dudas tenías que estar en un evento como éste…”, comentó el periodista.

Finalmente, el reportero pidió que disfrutaran la noche y agradeció la breve charla. Sin embargo, quien respondió fue Nodal y ya no Belinda.

“Gracias, gracias, muchas gracias Dios lo bendiga”, se despidió Nodal.

Aunque la escena para muchos fue algo normal. Para muchos más no, pues señalaron que a Nodal se le notó la incomodidad, la cual tradujeron como una ‘escena de celos’. Y es que el famoso lució más serio de lo normal e incluso se le cayó el celular cuando Belinda saludó al periodista.

“”El TÓXICO”, “Más celoso no se puede”; “Se ve Celoso Nodal jaja y como lo mira Belinda cuando el reportero la saluda”; “Nodal no le pareció que tocara a Belinda vean su expresión”; “Pensé que solo yo había intuido los celos de nodal si estaba en ese plan de y este q pedos por qUÉ tanto besito”; “Nodal se puso celoso, su cara no deja lugar a dudas”; “Cristian por supuesto no tiene celos del conductor porque sabe que Belinda lo super ama”; “Celoso? Dónde jajajaja”; “Sí se vio incómodo el Nodal”, se lee entre las reacciones.

Información de Milenio