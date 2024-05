Christian Nodal defiende a Cazzu y su familia tras ser implicados en robo

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al recurrir a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en el que defendió a Cazzu, mamá de su hija Inti, y la familia de la cantante argentina.

El intérprete de Adiós amor decidió poner un alto a las especulaciones sobre su separación con la intérprete argentina, luego de que trascendiera que su ruptura fue más “turbia” de lo que lo que sus seguidores pensaban.

Christian Nodal pone un alto a las críticas en contra de Cazzu y su familia

Ante este escenario, Christian Nodal echó mano de sus historias de Instagram para negar rotundamente que su ex pareja y su familia estuvieran implicados en el robo en la casa de los famosos.

“Les pido por favor que paren el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, inició su mensaje el cantante.

Y dejando claro que a pesar de su separación seguirá teniendo un fuerte vínculo con su ex, Christian subrayó: “Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia”.

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu se habría dado en medio de rumores de infidelidad y robo

Fue el periodista argentino Maximiliano Lumbia quien señaló que uno de los motivos de separación entre los artistas sería el robo en el domicilio que compartía la pareja en Argentina.

“Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades”, señaló Lumbia.

Por su parte, Christian Nodal contó en el podcast Noche de Luz con Luz García, la forma en que se enteró del robo en dicho lugar, debido a que se encontraba de viaje cuando sucedió el atraco.

“Entraron a robar en la casa en Argentina y ya no vivimos en Argentina. Fue el mismo día que viajé a París. A las 4 de la mañana, entraron; Cazzu tiene una hermana que se acaba de casar: amarraron a su esposa, a mi cuñada, le quitaron los anillos, se robaron dinero”, relató el mexicano sobre el incidente.