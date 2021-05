Chris Rock le pone humor al gore en la última cinta de Saw

Chris Rock, uno de los comediantes más conocidos de Estados Unidos, ha sido el encargado de relanzar una de las franquicias de terror más populares del cine, Saw, que regresa este viernes con un giro humorístico que sorprenderá a los aficionados.

“Teníamos un acuerdo donde yo controlaba la comedia y ellos el drama, pero el gore y el terror tenían que ganar”, explica Rock a Efe sobre la nueva etapa de esta saga que desde 2004 ha recaudado más de 900 millones de dólares con sus ocho entregas.

En esta ocasión, la marca se ha reformulado bajo el título Spiral: From the Book of Saw y un nuevo elenco liderado por Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Max Minghella (The Handmaid's Tale), Marison Nichols (Riverdale) y el propio Rock (presentador de los Óscar en 2005 y 2016).

Sin embargo, la franquicia ha recuperado para las labores de dirección a Darren Lynn Bousman, quien conoce muy bien la historia al llevar las riendas de Saw II, III y IV.

El resultado es una cinta que retoma la tradición de las “buddy cop”, películas en las que dos policías compañeros tratan de resolver un crimen, aunque está plagada de los juegos psicológicos y espeluznantes que hicieron de la saga “Saw” un emblema del cine de terror.

