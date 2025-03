Ser famoso, no significa estar exento de ser fan de otro famoso. Para Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky está claro que, de vez en cuando, se pueden permitir vivir un moment fan, tal y como lo hicieron durante la ceremonia de los Oscar en la edición 2024.

La razón por la que Chris Hemsworth se arrepiente de haberle pedido una foto a Billie Eilish

No obstante, en una reciente aparición en The Late Show with Stephen Colbert, Chris Hemsworth compartió una divertida anécdota sobre ese momento que ahora lamenta.

Durante los premios Oscar 2024, el actor australiano se tomó una foto con la cantante Billie Eilish, una acción que, aunque pensó en primer lugar que haría felices a sus hijos, rápidamente se convirtió en un arrepentimiento personal.



«Pensé ‘no lo hagas, no lo hagas'», recordó Hemsworth sobre el instante en que decidió posar con Eilish, de 23 años.

«Luego de tomarla, me sentí como un fan y no como un colega», explicó. Con humor, el actor añadió que esta interacción había hecho que, de alguna manera, su relación con la cantante fuera irremediablemente diferente: «Nunca seremos amigos, nunca seremos mejores amigos», afirmó.

Chris Hemsworth cree que cruzó con Billie Eilish

Aunque ambos trabajan en la misma industria, Hemsworth señaló que no ha tenido la oportunidad de colaborar profesionalmente con Eilish.

El actor compartió cómo este encuentro se convirtió en una experiencia más personal que profesional, algo que lo hizo sentir como si hubiera cruzado la línea de ser simplemente un colega en la industria del entretenimiento a convertirse en un fan más.

Billie Eilish (Getty Images)

Este curioso arrepentimiento de Chris Hemsworth podría resaltar la desconexión que a veces pueden sentir las celebs al tener interacción con otras figuras públicas, especialmente cuando el momento no resulta como esperaban.