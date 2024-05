Chris Hemsworth está molesto por los informes de que tiene Alzheimer y estaba pensando en retirarse de la actuación.

El actor de Thor, de 40 años, fue noticia en todo el mundo en 2022 cuando su serie de National Geographic ‘Limitless’ presentó un segmento en el que se sometió a pruebas genéticas que revelaron que tiene dos copias del gen APOE4.

Chris Hemsworth aclara si se va a retirar de Hollywood

Se ha señalado como un marcador de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, y aunque portar el gen está lejos de ser un diagnóstico de la enfermedad, la web pronto se vio inundada de teorías sobre la razón por la que Chris Hemsworth se había mudado a Byron Bay, en su natal Australia con su familia y que iba a retirarse de Hollywood.

Antes de ser visto en la pantalla grande en Furiosa: A Mad Max Saga de George Miller, la muy esperada precuela de Mad Max: furia en el camino, ganadora del Oscar en 2015, Chris le dijo a Vanity Fair que odia los chismes.

“Realmente es como (me molestó) porque sentí que había sido vulnerable con algo personal y lo había compartido. No importa cuánto dije: ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia fue que tengo demencia y que estoy reconsiderando la vida y jubilándome. Leí un comentario muy divertido al final de un artículo: ‘Espero que Chris olvide que se jubila y regrese’.

Chris Hemsworth, quien tiene tres hijos con su esposa desde hace 14 años, la actriz española Elsa Pataky, de 47 años, interpreta al líder de una banda de motociclistas Dementus en la película que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy.

Chris Hemsworth explica por qué se mudó a su natal Australia con su familia

A pesar de declarar que está de regreso en Hollywood, Chris Hemsworth habló sobre su carrera de hacer 27 películas (ocho de ellas éxitos de taquilla de Marvel) en poco más de 12 años, lo que dejó su mente y su cuerpo en tal desastre que se distraía en reuniones familiares y pasaba su tiempo quejándose.

El actor añadió: “Había estado tratando de forjar y crear cosas durante tanto tiempo, por obsesión y desesperación por construir esta carrera, y estaba simplemente agotado.

Estaba preocupado por todo. Nada era tan divertido como antes o como lo había imaginado. Estaba haciendo películas consecutivas y haciendo giras de prensa, estaba casado y tenía tres hijos pequeños, y todo sucedió al mismo tiempo en un período muy corto”.

Concluyó: “Estás como si estuvieras agotado, y luego te presentas a algo con poco en el tanque y empiezas a analizar las cosas: ¿Por qué estoy haciendo esta película?, ¿Por qué ese director no me llamó para eso? o ¿Por qué no me consideraron para este papel? Había comenzado a tomármelo todo demasiado en serio y demasiado personal”.