CHAYANNE PONE A BAILAR A CHIHUAHUA CON EL CIERRE DE SU GIRA“BAILEMOS OTRA VEZ TOUR 2025”

El ícono de la música latina Chayanne regresa a los escenarios mexicanos con la gira más esperada del año: “Bailemos Otra Vez Tour 2025”, que llegará a la ciudad de Chihuahua el próximo martes 14 de octubre en el Estadio Monumental Chihuahua, marcando el gran cierre de su gira internacional.

El artista puertorriqueño, conocido por su energía arrolladora y su carisma inigualable, promete una noche inolvidable llena de ritmo, romance y recuerdos. Acompañado de una banda y un cuerpo de bailarines de primer nivel, Chayanne ofrecerá un espectáculo de alta producción audiovisual, en el que la emoción y el baile estarán presentes desde el primer acorde hasta el último.

El show incluirá sus grandes himnos que han acompañado a varias generaciones: “Lo dejaría todo”, “Y tú te vas”, “Un siglo sin ti”, “Salomé”, “Torero” y su reciente éxito “Bailemos Bachata”, tema que se ha mantenido más de un año en las listas de las canciones más escuchadas en Latinoamérica y España.

“Bailemos Otra Vez” marca el regreso triunfal de Chayanne tras varios años de ausencia en los escenarios. Esta gira celebra su trayectoria de más de cuatro décadas de éxitos, en las que ha logrado consolidarse como uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos, con reconocimientos como los Premios Billboard y los Latin Grammy.

Los fans chihuahuenses podrán ser testigos de la magia que el intérprete imprime en cada show: su voz inconfundible, su presencia escénica y las coreografías que lo han convertido en un referente del pop latino.

El también conocido como “el papá de todos los mexicanos” llega a Chihuahua para ofrecer una noche única que promete ser una celebración musical y emocional, donde el público podrá cantar, bailar y revivir los temas que han marcado su vida.

🎟 Entradas disponibles: eticket.mx y en puntos de venta oficiales.

📅 Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

🕘 Hora: 21:00 hrs

📍 Lugar: Estadio Monumental Chihuahua – Calle Guadalupe Victoria, Ávalos, Chihuahua, Chih. 31074