Charlize Theron explica los problemas que tuvo con Tom Hardy en el rodaje de Mad Max: Fury Road

Pocas películas en los últimos años han superado tanto las expectativas como Mad Max: Fury Road. La tardía secuela de la saga de George Miller, con Tom Hardy y Charlize Theron como protagonistas, fue un éxito de crítica y público. Sin embargo, eso no significa que el rodaje fuese agradable, ya que hubo importantes problemas entre las dos estrellas.

En una entrevista del elenco con The New York Times, Theron habló sobre las dificultades que conllevó filmar una película tan difícil como Fury Road, tanto por el peso del legado de la trilogía original como por las exigencias de las secuencias de acción. Porque, aunque todo estaba en la cabeza de Miller, era difícil seguirle, y ni ella ni Hardy supieron llevar la presión como debieron.

La actriz que interpretó a Furiosa explicó que ya desde un comienzo, todo apuntaba a que sería difícil tener un rodaje agradable, dadas las condiciones de la producción. “Lo que más impulsó la producción fue el miedo”, explicó. “Estaba increíblemente asustada, porque nunca había hecho algo así”.

“Creo que lo más difícil entre George Miller y yo es que él tenía la película en la cabeza, y yo estaba desesperada intentando entenderle”, añadió sobre las dificultades de trabajar con el excéntrico director en una cinta que se filmó por completo en el desierto, con condiciones extremas, y con una exigencia física a la que la actriz no estaba acostumbrada.

Ese sentimiento de exigencia y frustración se amplió a todo el reparto de la cinta, pero en especial a Theron y Hardy, cuyo trabajo se volvió un tanto desagradable y afectó a su estado de ánimo hasta el punto de no saber si realmente el director tenía las ideas tan claras como parecía.

“Tom realmente tuvo momentos de frustración, de enfado”, explican en la entrevista. “Charlize también los tuvo, pero siento que él fue el que realmente se desquitó con George, y fue un fastidio verlo. Pero de alguna manera, tampoco puede culparlo, porque se les exigió mucho a estos actores. Y había muchas preguntas sin respuesta”.

“ERA UNA CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA”

Dadas las características de la filmación, la relación entre ambos actores no fue muy amistosa en muchos aspectos, pero visto con retrospectiva, Theron admite que gran parte de esos roces fue a causa de no darse cuenta de la presión que ambos estaban aguantando. “En retrospectiva, no tenía la empatía suficiente para comprender lo que Hardy sentía al ponerse los zapatos de Mel Gibson. ¡Eso es aterrador!”, admitió la actriz.

“Y creo que, debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos ‘esto es aterrador para ti, y también para mí. Seamos amables el uno con el otro’. De una manera extraña, estábamos actuando como nuestros personajes: era una cuestión de supervivencia”, sentenció Theron arrepentida de la gestión de sus propios sentimientos durante la filmación.

Por su parte, Hardy se mostró de acuerdo con el análisis de su compañera, admitiendo que sus enfados “estaban en su cabeza de muchas maneras. La presión sobre los dos era abrumadora a veces. Y ella necesitaba un compañero mejor, quizás más experimentado. Eso es algo que no puedo desmentir”.

“Me gusta pensar que ahora que estoy más mayor y más feo podría estar a la altura de esa ocasión”, concluyó el actor, también arrepentido de su inestable comportamiento. Y quizás tenga la oportunidad de demostrarlo, ya que los rumores apuntan a que una secuela de Fury Road podría estar en desarrollo.

Charlize Theron, por su parte, también tendrá la oportunidad de resarcirse, ya que Miller ya trabaja en un spin-off de la franquicia centrada en la historia de Furiosa.

