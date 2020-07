Charlize Theron es inmortal en el nuevo tráiler de The Old Guard

En tiempos de aislamiento social, cada estreno de cine en una plataforma digital se celebra como una invitación a una fiesta. Y con los lanzamientos de Wonder Woman 1984 y Black Widow retrasados, La vieja guardia (The Old Guard) se erige como la mayor adaptación de cómics de la temporada.

Basada en un cómic que es obra de un argentino -el santafesino Leandro Fernández, que lo ilustró, y el estadounidense Greg Rucka- tiene a Charlize Theron como protagonista central. Ella es Andy, la guerrera inmortal que dirige una banda de mercenarios que, como ella, cada vez que son asesinados, reviven. Y deben pelear, por mantener su identidad oculta -llevan siglos cayendo muertos y levantándose-, y contra quien desea apoderarse de ese don con fines malévolos.

Así que allí está Theron, camisa blanca, cabello rubio cortito, bastante producida para la entrevista por Zoom que realiza con varios medios internacionales, uno de ellos, Clarín, antes del estreno de La vieja guardia, que será el viernes 10 por Netflix. Por la pantalla dividida del Zoom apenas se le adivinan los ojos verdes.