Cha Eun Woo regresa a México con su gira ‘Mystery Elevator’

El actor, cantante y modelo surcoreano Cha Eun Woo regresa a México para presentar su álbum solista, Entity, un título con el que busca mostrar un lado más íntimo y real de Lee Dong Min (su verdadero nombre).

El idol se estará el próximo 5 de junio en la Arena Ciudad de México con su gira Mystery Elevator y estos son algunos datos que debes saber sobre su carrera y su llegada al país.

¿Quién es Cha Eun Woo?

Cha Eun Woo nació en Gunpo, Corea del Sur, el 30 de marzo de 1997, por lo que en pocos días cumplirá 27 años y, a principios de junio, pisará nuevamente tierras mexicanas.

A lo largo de los años, Eun Woo ha desarrollado una carrera muy versátil como actor, cantante, bailarín y modelo. Muchas personas lo conocieron como integrante del grupo de K-Pop, ASTRO, pero Nunu (apodo de Eun Woo) también se ha ganado miles de fans por su trabajo como actor en distintos K-Dramas. Además de que se ha convertido en modelo, ya que llamó la atención de marcas de lujo, como Dior, de la cual es embajador.

Cha Eun Woo en México

En el año 2017, Cha Eun Woo vino por primera vez a México junto al grupo ASTRO para ser parte de KCON, un festival anual de K-Pop en el que se presentan varios artistas populares del mismo género. Fue así que, en aquella ocasión, Nunu probó la comida mexicana y le encantó, visitó lugares emblemáticos del país y hasta bailó junto a los danzantes que se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México con un sombrero puesto.

En aquel entonces, el cantante ya tenía participaciones en las series coreanas, incluso llegó a aparecer con los miembros de su grupo en los K-Dramas que él protagonizaba y, conforme pasaba el tiempo, su fama creció y sus fans se cuentan por millones, tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo. Tan sólo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 43 millones de seguidores.

Cha Eun Woo presenta en México su primer álbum solista

Este año, el cantante presentó su primer álbum solista llamado Entity, en el cual el artista quiere mostrar de forma más clara quién es Lee Dong Min, nombre real de Cha Eun Woo.

En este sentido, Eun Woo busca abrirse con sus fans y mostrarles aspectos quizá poco conocidos de su forma de pensar y de sentir. Esto quedaría claro con la letra de la canción Stay, en la que expresa lo difícil que resultó para él enfrentarse a una separación y la melancolía que experimenta al aferrarse al recuerdo de una persona que ya no está.

En el video musical se nota la experiencia que Nunu tiene frente a las cámaras, ya que su actuación se siente natural y le da a la historia el dramatismo necesario para complementar, con las imágenes, el mensaje de la canción.

¿Cuándo viene Cha Eun Woo a México?

El cantante Cha Eun Woo se presentará el 5 de junio en la Arena Ciudad de México a las 19:00 horas. El precio de los boletos oscila entre los mil y los cinco mil pesos.

K-Dramas en los que actúa Cha Eun Woo

Cha Eun Woo (o Nunu, como lo llaman sus fans de cariño) ha actuado en distintos K-Dramas a lo largo de su carrera. Ha interpretado personajes como el chico rico, serio y popular de la escuela en True Beauty o My ID is Gangnam Beauty; pero también fue un profesor en A Good Day to Be a Dog e, incluso, un sacerdote en Island.

En su más reciente proyecto, Wonderful World, da vida a un joven misterioso que busca venganza.

Además, tanto junto a su grupo como de forma individual, Eun Woo es una figura destacada en los programas de variedades de la televisión coreana.