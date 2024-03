Céline Dion reaparece bailando con sus hijos tras problemas de salud

Céline Dion hizo acto de presencia en el partido de hockey, donde el equipo de Boston Bruins se enfrentó a los New York Rangers en el TD Garden, North End de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Céline Dion reaparece tras enfrentar problemas de salud

La canadiense, que estuvo acompañada de gemelos de 13 años, Nelson y Eddy, provocó gran conmoción entre sus seguidores por verla activa tras su diagnóstico del síndrome de la persona rígida.

En este sentido, los internautas viralizaron los videos donde la intérprete de My Heart Will Go On y All by Myself aparece en la pantalla gigante, sonriendo y saludando con la mano mientras el público la ovacionaba.

Cabe agregar que uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando Céline aparece bailando al ritmo de Livin’ on a Prayer de Bon Jovi.

Céline Dione baila con sus hijos en partido de hockey

La cuenta oficial de los Bruins en X también compartió en el instante en que la icónica cantante y sus hijos visitaron el vestuario del equipo para que Dion leyera la alineación inicial a los jugadores, además donde se ve a la artista bromeando con un jugador por la poca ropa que llevaba.

Estas divertidas imágenes surgen poco después de que la cantautora externara su sentido homenaje en el Día Internacional de Concientización sobre el Síndrome de la Persona Rígida, donde agradeció a su familia, equipo y fanáticos por todo su amor y soporte en este delicado momento de salud.

Céline Dion anunció en diciembre de 2022 que se alejaría de los escenarios debido a que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, trastorno extremadamente raro que hace que los músculos del torso y las extremidades alternen entre espasmos y rigidez.