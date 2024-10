Celine Dion llora al escuchar ‘My Heart Will Go On’ en voz de Kelly Clarkson

La cantante canadiense Celine Dion, actualmente alejada del mundo de la música por padecer una enfermedad rara, rompió a llorar tras escuchar una versión de uno de sus temas más exitosos, “My Heart Will Go On”, en la voz de su colega estadounidense Kelly Clarkson.

We’re not crying, you are…🥹 Watch Celine’s heartfelt reaction to Kelly Clarkson’s monumental “Kellyoke” cover of “My Heart Will Go On” 🫶 pic.twitter.com/T0QQoXO4Na

— Celine Dion (@celinedion) October 8, 2024