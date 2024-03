Celine Dion está decidida a regresar a los escenarios pese a su enfermedad

Céline Dion tiene la misión de volver al escenario a pesar de luchar contra el síndrome de la persona rígida.

«Tratar de superar este trastorno autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero sigo decidida a volver algún día al escenario y vivir una vida lo más normal posible», escribió la diva del pop, de 55 años, en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Céline Dion en honor al día sobre el síndrome de la persona rígida

Luego agregó junto a una foto de ella con su hijo René-Charles Angélil, de 23 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 13 años: “¡Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo de mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes!».

Céline Dion compartió el mensaje en honor al día de concientización sobre el síndrome de la persona rígida, que se celebra el 15 de marzo.

«Quiero enviar mi aliento y apoyo a todos aquellos en todo el mundo que se han visto afectados por síndrome de la persona rígida», continuó la cantante de My Heart Will Go On en su publicación. “¡Quiero que sepas que puedes hacerlo! ¡Podemos hacerlo! concluyó, despidiéndose: «Con amor Celine».

Según los Institutos Nacionales de Salud, el síndrome de la persona rígida es un «trastorno neurológico progresivo y poco común» que puede causar rigidez en los músculos del torso, brazos y piernas.

En diciembre de 2022, la cantante hizo público su diagnóstico y lo describió en ese momento como “un síndrome neurológico muy raro, que afecta aproximadamente a una entre un millón de personas”.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, dijo en ese momento en un emotivo video.

Céline Dion revela que padece un desorden neurológico

Céline Dion se vio obligada a cancelar su gira Courage poco después, pero incluso entonces prometió a sus fans que “no se rendiría” y que no podía “esperar a verlos” nuevamente.

En diciembre pasado, su hermana Claudette Dion compartió que la artista supuestamente había “perdido el control” de sus músculos en medio de sus problemas de salud.

Sin embargo, Céline dio esperanzas de estar mejorando cuando hizo una aparición sorpresa en los Premios Grammy 2024 el mes pasado para presentar el premio Álbum del Año a Taylor Swift.

El cantante de The Power of Love le dijo a la audiencia durante la transmisión en vivo en ese momento: “Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo en serio desde mi corazón”.