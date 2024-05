Celine Dion casi muere en su lucha contra el síndrome de la persona rígida

En otoño de 2022, Celine Dion fue diagnosticada con un trastorno neurológico autoinmune que afecta a los músculos.

La enfermedad, conocida como síndrome de la persona rígida, precipitó su retiro de los escenarios, aunque desde entonces se ha dejado ver algunas veces en público y también ha dado entrevistas, como la de hace unas semanas a la revista Vogue.

Por otra parte, durante todo este tiempo ha ido documentando su evolución para un nuevo documental titulado I Am: Celine Dion.

Poco antes de su estreno se emitirá una entrevista que la cantante canadiense dio a Hoda Kotb en la NBC, y la presentadora dio un pequeño adelanto de la conversación en la que confesó que se emocionó al escuchar los detalles de la batalla que sigue librando la intérprete de My Heart Will Go On.

«Fue tan conmovedor para mí… no podía creer lo que fueron capaces de captar en ese documental», aseguró en el programa Today with Hoda and Jenna.

«Ahora está mucho mejor, pero en algún momento estuvo a punto de morir, que es algo que ella misma dice», asegura Kotb.

Esta semana también se publicó un tráiler del documental, donde se puede escuchar a la artista diciendo: «Trabajo todos los días. Pero tengo que admitir que ha sido duro».

Los fans de Céline no han parado de preguntarle cuándo estará lo suficientemente recuperada como para volver a actuar en vivo, aunque la respuesta que puede darles no es la que esperan.

Celine Dion sabe que nunca se curará de la enfermedad que tiene

La artista sabe que nunca se curará y que lo mejor que puede hacer es afrontar su situación día a día.

«No he vencido a la enfermedad, sigue estando dentro de mí y siempre lo estará», le confesó a Vogue.

Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida», mencionó.