Celebrarán aniversarios de las franquicias “Transformers” y “Gurren Lagann” con proyecciones especiales en cines

Las franquicias “Transformers” y “Gurren Lagann” celebrarán sus respectivos aniversarios de lanzamiento con proyecciones especiales en los cines de todo el mundo, incluido México.

Con “Til All Are One: Transformers 40th Anniversary Event”, Hasbro preparó una celebración mundial que incluye proyecciones especiales de la serie animada para televisión que comenzó en la década de los ochenta y que fue acompañada por su respectiva línea de juguetes que la empresa lanzó junto a la japonesa Takara.

El evento, que se estrenará en cines de Asia, Oceanía, Europa y América, tendrá funciones especiales los días miércoles 15, sábado 18 y domingo 19 de mayo en los que presentará los cuatro primeros episodios de la clásica serie animada de 1984, con una lectura especial del elenco original Peter Cullen (Optimus Prime) y Frank Welker (Megatron).

Además de un adelanto de la nueva temporada de “Transformers: Chispa de tierra”. La serie original, que tuvo cuatro temporadas, una película animada y varias secuelas, creció como franquicia llegó a las tiras cómicas.

En 2007, “Transformers” llegó a la pantalla grande como película live action, que suma ya siete entregas, la más reciente estrenada el año pasado: “Transformers: El despertar de las bestias”.

No serán los únicos mechas que lleguen a la pantalla grande en mayo, pues “Gurren Lagann” celebrará el 15 aniversario de su lanzamiento con funciones especiales en México y Latinoamérica.

Las películas “Gurren Lagann, The Movie: The Childhood’s End” y “Gurren Lagann, The Movie: The Lights in the Sky are Stars”, remasterizadas en 4K, se exhibirán por primera vez en nuestro país gracias a la alianza de Konnichiwa! Distribución y Cinépolis +Que Cine.

Las cintas de “Gurren Lagann”, una de las franquicias más icónicas del género mecha, son producidas por Konami y Aniplex, que es una de las empresas detrás de otro de los éxitos del anime internacional “Demon Slayer”.

Las películas “Gurren Lagann, The Movie: The Childhood’s End” y “Gurren Lagann, The Movie: The Lights in the Sky are Stars” se estrenarán el 16 y el 23 de mayo, respectivamente.

Se presentarán en salas de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Ecuador, entre otros países de latinoamericanos.

Debido a que son funciones limitadas, la preventa para las funciones de ambas franquicias en nuestro país ya comenzó.