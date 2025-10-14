Cazzu revela que Nodal pidió reunirse con su hija durante la visita de la cantante a México

La artista argentina Cazzu llegó a la Ciudad de México para presentarse este miércoles en su primer Auditorio Nacional con el nuevo tour «Cazzu: Latinaje».

Al arribar a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue recibida por la prensa con la que la intérprete de «Mucha Data» conversó y declaró que su expareja, Christian Nodal, quien también es el padre de su única hija de nombre Inti, la contactó para entablar una reunión en la que pudiera convivir con ella.

Cuando le preguntaron si ya podía viajar con la menor debido a temas del pasaporte y la negociación de paternidad que ha llevado con Nodal, ella contó que había solicitado un permiso unilateral ante el juzgado debido a que tenía «cómo comprobar que necesitaba viajar por lo que este le fue concedido».

Cabe recordar que en medio de la disputa entre los dos cantantes, Cazzu reveló hace unas semanas que su hija no podía salir de Argentina sin antes pedir un permiso a Nodal.

«Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre, se le dijo que sí, pero de ahí a que suceda bueno, lo veremos», señaló.

Asimismo, sobre el tema de la ausencia de Christian Nodal como padre, Cazzu aseguró que no era una «historia tan extraña, lo he visto mucho, la verdad, y creo que desde esa perspectiva de quienes no vemos a nuestros papás, hay cosas sentimentales en ella que no voy a poder evitar, pero la voy a acompañar».

Cazzu y Christian Nodal tuvieron una relación y se separaron cuando su hija Inti tenía poco más de seis meses de edad.

Días después surgieron las versiones sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar, hija menor del cantante Pepe Aguilar; después se casaron en mayo de 2024.