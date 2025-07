Cazzu le responde a Fito Páez por críticas a la música urbana y el feminismo

Cazzu respondió contundente a las polémicas declaraciones que hizo el cantante Fito Páez, quien cuestionó el uso de la música urbana como recurso artístico y puso en duda el rol de las artistas exponentes del género con los movimientos feministas.

La artista argentina asistió como invitada al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, y a su salida ya la esperaba un grupo de periodistas que no pudo evitar preguntarle sobre la opinión del músico ante el rol de las artistas y el feminismo.

Cazzu arremete contra Fito Páez tras sus comentarios sobre el perreo y el feminismo

Cazzu respondió con firmeza que su postura sobre el tema ya había sido plasmada con claridad en su libro, ‘Perreo, una revolución’.

«Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, diría mi hermana. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no son una mujer», declaró.

“Justamente mi libro aborda esta problemática: que nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como los que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer”, añadió.

Durante su encuentro con los medios, la artista resaltó que hay posturas en desacuerdo con esas ideas, y que tanto ella como sus colegas han luchado por visibilizar ese tipo de problemáticas.

“No es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo. Para eso estamos nosotras, tratando de visibilizar nuestras propias problemáticas. No podemos permitir que los hombres decidan sobre lo que valemos”.

¿Qué dijo Fito Páez sobre las cantantes de música urbana?

Las respuesta de Cazzu se dio luego de las declaraciones que hizo Fito Páez durante su participación en el programa Mirá quién vino, conducido por su expareja Julia Mengolini, mientras presentaba su obra Novela.

Después de ser cuestionado sobre los temas contemporáneos y su vínculo con las discusiones a favor de las mujeres, el compositor expuso: “Esa música de una sola nota es la que está generando el p*to mercado».

La polémica surgió cuando expresó su postura sobre las exponentes de la música urbana: “Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra (…) Cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pides que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles”.