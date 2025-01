Cazzu desmiente que ‘Dolce’ esté dedicada a Christian Nodal

Desde su estreno, la canción capturó la atención por dos detalles; la argentina se adentró a experimentar con los corridos tumbados y en segundo lugar, su letra tiene frases que sus fans comenzaron a relacionar con Christian Nodal.

‘Dolce’, la nueva canción de Cazzu

La letra de «Dolce» ha generado múltiples especulaciones entre los fans de Cazzu. Aunque la artista no menciona directamente a su ex pareja, Christian Nodal, la canción está llena de sutiles juegos de palabras y referencias que podrían aludir a su relación y su posterior ruptura.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad, ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar, yo también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar», dice la canción.

La canción aborda el tema de la venganza tras una traición amorosa. En el video, la cantante aparece luciendo unos cuernos, una imagen que muchos han interpretado como una referencia una infidelidad de Christian Nodal.

Además, Cazzu menciona un vestido rojo, que podría hacer referencia al mismo que usó en los Latin Grammy, evento al que asistió acompañada de Nodal.

No obstante, ante la polémica que generó Dolce, Cazzu decidió responder cuatro preguntas de sus fans relacionadas con esta canción.

En una de ellas, fue cuestionada sobre si el tema estaba inspirado en su ex pareja, el cantante mexicano Christian Nodal, a lo que Cazzu contundente respondió que no,

«No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo, a veces así es la creatividad», le respondió a una fan a través de Twitter.

Por otra parte, habló sobre el proceso creativo de su videoclip, donde se le ve cantándole a un ente que representa el diablo.

«Es una fantasía sobre tratar de adaptarte a una naturaleza que no es la tuya por amor hasta que c’est fini y te vas», comentó.