Catwoman y Bruce Wayne protagonizan el material filtrado del rodaje de The Batman

The Batman de Matt Reeves comenzó su producción a principios de 2020 pero, como muchas filmaciones, tuvo que detener su rodaje a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus. El equipo está de vuelta en la filmación y tras superar nuevas dificultades por el presunto positivo de su protagonista, Robert Pattinson, el rodaje sigue viento en popa. Y precisamente desde el set llegan nuevas imágenes del protagonista junto a Catwoman.

El usuario de Twitter @joshuamellin compartió un breve video en el que se puede ver a Robert Pattinson y Zoe Kravitz caracterizados como sus personajes de los cómics de DC y montando en moto a toda velocidad. El internauta también colgó varias fotos del escenario, imágenes en las que se ve un puente con carteles de Gotham.

Aunque el primer avance de The Batman prometía al menos una escena de pelea entre Bruce Wayne y Catwoman, el nuevo video parece indicar que, tal y como suele ocurrir, ambos personajes terminarán trabajando juntos.

☠️ @TheBatman production along the Wells Street Bridge in Chicago https://t.co/jYhXWkKSe8 pic.twitter.com/Vj1YmtAPlZ

Batman and Catwoman riding off into the grit pic.twitter.com/BL6KxkmvTq

— Joshua Mellin (@JoshuaMellin) October 25, 2020