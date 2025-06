“Casi nos deportaban”: Alejandro Fernández tiene desencuentro con la Policía de Miami previo a concierto

Durante su concierto en el Kaseya Center de Miami, Alejandro Fernández sorprendió a su público al revelar un altercado con un oficial estadounidense horas antes del evento. El intérprete de música regional mexicana explicó que el incidente casi le impide subir al escenario e incluso, según sus palabras, estuvo cerca de ser deportado.

‘El Potrillo’ narró que, al no localizar al agente que resguardaba una entrada al recinto, decidió mover un cono de tránsito para ingresar con su camioneta. Poco después, el oficial apareció y reaccionó de forma agresiva. “Agarré uno de los conos… había una patrulla, pero no estaba el oficial. Movimos el cono para entrar y se nos vino encima. ¡Casi nos metían a la cárcel, casi nos deportaban!”, expresó entre risas nerviosas.

La anécdota generó preocupación entre los asistentes y, posteriormente, entre sus seguidores en redes sociales, quienes se preguntaron si el artista podría enfrentar consecuencias legales por este incidente.

¿Está en riesgo la visa de trabajo de Alejandro Fernández?

Expertos en temas migratorios aseguran que, mientras no existan cargos formales, Fernández no tendría motivos para perder su visa de trabajo. No obstante, el hecho de hacer pública la situación podría atraer la atención de autoridades migratorias, quienes en casos anteriores han iniciado investigaciones por conductas consideradas inapropiadas.

En meses recientes, figuras del regional mexicano como Julión Álvarez, Espinoza Paz, Grupo Frime y Los Alegres del Barranco enfrentaron obstáculos para ingresar a Estados Unidos, ya sea por señalamientos relacionados con apología del delito o por asuntos administrativos vinculados a sus permisos laborales.

Gira continúa en Estados Unidos

Pese al incidente, Alejandro Fernández mantiene activa su gira por territorio estadounidense. Las próximas fechas incluyen presentaciones en Estero, Florida, así como conciertos en Texas, California y Nevada durante septiembre. Hasta el momento, no se han anunciado cancelaciones ni restricciones para su entrada al país.

Durante el cierre del concierto en Miami, el cantante aprovechó para enviar un mensaje a sus fanáticos: “Está complicada la situación. Traten de no hacer desmadres, porque la neta, uno no sabe cómo puede acabar. ¡Viva México!”, exclamó, desatando una ovación del público.

La confesión de Alejandro Fernández suma una anécdota más a su gira, al tiempo que evidencia los crecientes controles en la frontera estadounidense hacia artistas extranjeros, en especial aquellos vinculados con el género regional.