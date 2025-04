La productora Carolyn Strauss ha estado detrás de exitosas producciones de HBO como ‘The Last of Us’ y ‘Game of Thrones’.

Este domingo 13 de abril se estrena la segunda temporada de The Last of Us, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, pero más allá del enorme carisma y la genial dinámica en pantalla que tienen sus estrellas, esta producción cuenta con la creatividad y el poder femenino de Carolyn Strauss, una productora de carrera que, entre sus créditos, cuenta también con la serie Game of Thrones.

Carolyn Strauss, el poder femenino detrás de ‘The Last of Us’

Antes de dedicarse en cuerpo y alma a la producción de historias en el set, Carolyn Strauss fue durante muchos años ejecutiva y, por lo tanto, conoce ambos lados de la moneda cuando se trata de entender los mecanismos que en un estudio echan a andar la concepción y puesta en marcha de una serie de televisión.

Quizá en ello reside la exitosa y fluida carrera que ha desarrollado desde hace varios años en que se arremangó la camisa y se convirtió en una de las voces cantantes más potentes en HBO. Ahora que llega la segunda temporada de la serie postapocalíptica The Last of Us, basada en el popular videojuego del mismo nombre, te presentamos este Q&A que Max nos compartió en exclusiva para que conozcas un poco más la trayectoria y el genio de Carolyn.

Carolyn Strauss productora ejecutiva de la serie ‘The Last of Us’ (Jon Kopaloff/Getty Images)

Carolyn Strauss, productora de ‘The Last of Us’ y otras exitosas series de HBO

Colaboraste por primera vez con Craig Mazin en Chernobyl. ¿Qué tuvo de especial esa colaboración que los inspiró a seguir trabajando juntos?

«Lo primero que aprendí de Craig fue su sentido del humor, su inteligencia y su sentido de la historia. Es un estructuralista brillante. Sus notas me parecieron muy perspicaces e impresionantes. Me presentó su idea para Chernobyl. Me pareció realmente impresionante por su ambición, pero también por su alcance. Hay muchas veces en que la gente tiene alcances y ambiciones, pero no puede ejecutarlas. Pero el intelecto y la imaginación de Craig sí pudieron materializar su visión. Siento que toda mi carrera se ha centrado en entender los faldones adecuados a los que aferrarme. Así que pensé: ‘Voy a aprovecharme de los faldones de este tipo'».

¿Cómo se compara hacer The Last of Us con tu experiencia trabajando como productor en Game of Thrones desde 2011?

«Para mí, Los Soprano fue la primera vez que sentí que un showrunner realmente aportaba una visión cinematográfica a la televisión. Creo que David y Dan, con Game of Thrones, lo redoblaron. Game of Thrones fue único por la grandeza de su visión y aportó un tono épico y cinematográfico a la televisión, desde las enormes escenas de batalla hasta todos los elementos del género que, con el paso de las temporadas, fueron creciendo en escala. Cada temporada se preguntaban: ‘¿Cómo podemos ser mejores este año? ¿Cómo podemos ser más grandes este año?’. Y HBO estaba dispuesto a apoyarlo financiera y espiritualmente. Al igual que con Game of Thrones, The Last of Us no puede simplemente crecer cada vez más; tiene que ser merecido y ganado. Si ambas series se centraran solo en efectos visuales y grandes batallas, a nadie le importaría, ¿sabes? Se trata de combinar eso con el arte de la narrativa, el desarrollo de los personajes y la implicación del público en la historia, los personajes y las relaciones; la intersección de todos esos elementos es lo que se necesita para que funcione.

Carolyn con Sophie Turner y Alfie Allen de ‘Game of Thrones’ (Vivien Killilea)

«También hay mucha participación de las espectadoras en ambas series, lo que realmente cambia muchos clichés dentro de la narrativa de género. Eso es todo para mí también. No soy una persona de género. Lo realmente interesante es que, considerando la cantidad de obras de género en las que he trabajado, no me gustan. (Risas) Pero ambas series realmente dan tanta importancia a los personajes femeninos como a los masculinos, y eso me resulta muy atractivo».

¿Qué hace que las respectivas obras originales (el videojuego y las novelas) de las series sean únicas en cuanto a los matices del proceso de adaptación?

“En lo que se parecen es en que ambos tienen una base de fans apasionada con opiniones muy firmes sobre el material original en el que invirtieron. Y como alguien que no leyó los libros de George R. R. Martin hasta que me los presentaron para la serie, ni jugó a este juego, no lo abordé con esa idea. Creo que tanto los chicos de Game of Thrones como Craig tuvieron que evolucionar su material original, sin alejar a esa base de fans. Es un camino bastante difícil. Creo que la historia y los personajes de The Last of Us presentaron una oportunidad única de adaptación que la hizo aún más accesible a ese proceso».

Eres conocida por dar excelentes comentarios a los creativos. ¿Qué tipo de comentarios le das a Craig?

«Craig se da más notas a sí mismo que nadie. (Risas) Lo fenomenal de Craig es su nivel de detalle, es meticuloso. Sus guiones están escritos con una calidad cinematográfica. Y ese nivel de detalle lo acompaña en cada etapa del proceso: escritura, producción y posproducción. Siempre ve las cosas a un nivel mucho más profundo que yo. A menudo pienso: ‘¡Guau, nunca lo había pensado!’. Así que las notas que le doy son las mismas que le daría a cualquiera: ‘Estoy confundida con esto’ o ‘¿Y si esto pasara?’ o ‘Esto no tiene sentido para mí'».

Eres un ejemplo excepcional de alguien que ocupó un puesto ejecutivo de televisión de alto nivel y pasó a dedicarse a la producción a tiempo completo. ¿Cómo influye ese pasado en tu forma de abordar tu trabajo?

«Creo que es inevitable aplicar la suma de tus conocimientos a todo lo que haces, ya sea consciente o inconscientemente. Y había mucha integración vertical cuando era ejecutiva, pero las cosas son diferentes. Por eso creo que ese conocimiento mío se está volviendo cada vez menos útil (risas). Cuando era ejecutiva, un ejecutivo tenía mucha más capacidad para decir: ‘No tengo ni idea, vamos a intentarlo’. Hoy en día, esa capacidad ya no existe; las cosas son muy caras. Pero creo que una de las cosas que las personas puramente creativas carecen es un sentido arraigado de lo que sucede al otro lado; lo que pasa por la mente de los ejecutivos y todos los diferentes aspectos que estos están equilibrando. Veo a HBO como nuestros socios en el programa y no como adversarios. Mantenemos una comunicación constante con Francesca [Orsi] [vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO] y también con Casey [Bloys, director ejecutivo de HBO] de vez en cuando. Es una tarea enorme, tenemos que unir fuerzas y hacerlo juntos».

Bella Ramsey y Pedro Pascal regresan con la segunda temporada de ‘The Last of Us’ (Shutterstock)

Mientras Craig y Neil planean el futuro de The Last of Us, ¿cuál crees que es el secreto para terminar una serie en el momento perfecto?

«Creo que realmente es una colaboración entre la cadena y los creativos. Hay que respetar la visión creativa del showrunner: ‘Hemos terminado’. La estructura de una historia tiene un límite. Uno quiere irse cuando aún está en pleno apogeo, y creo que ese es el caso también en este caso, porque Craig está muy familiarizado con la estructura de sus historias y ha reflexionado mucho sobre el arco argumental de la serie a lo largo de sus temporadas. Saber cuándo terminar algo y cómo aterrizar ese avión es fundamental».