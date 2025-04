A través de sus redes sociales, Adams publicó un video en los que se pueden apreciar algunos momentos familiares.

La empresaria Carolyn Adams no dejó pasar la oportunidad de celebrar el cumpleaños de su esposo, José Ramón López Beltrán .

A través de su perfil de Instagram, Adams publicó un video en los que se pueden apreciar algunos momentos familiares, pero sobre todo, las imágenes reflejan la gran relación que tiene el empresario con sus hijos.

Carolyn Adams felicita a José Ramón López Beltrán en su cumpleaños

“Es tu cumpleaños (03/30), José, y más que eso… Hoy celebro tu vida. Gracias por ser mi compañero, mi apoyo incondicional. Me siento afortunada de compartir cada día contigo, me encanta ver cómo luchas por tus sueños y cómo haces todo con tanto amor por nuestra familia.

José Ramón y Carolyn y Salomón Andrés (Instagram)

En su emotivo mensaje de cumpleaños, Carolyn Adams le recalcó José Ramón lo orgullosa que se siente de tenerlo en su vida y le envió sus mejores deseos en este nuevo de vida.

“Que nunca te falte salud, paz, amor y protección. Que sigas guiándote por Dios y por esa esencia tan bonita que toca a todos los que te rodean. Me siento tan orgullosa de ti, de todo lo que eres y todo lo que haces. Que este nuevo año de vida te llene de bendiciones, sueños cumplidos y momentos que te hagan sonreír. El mundo allá afuera, necesita a más personas como tú. Que la vida te sorprenda con alegrías a la altura de tu entrega. Feliz cumpleaños mi amor. Te amamos”.

José Ramón López Beltrán ‘discute’ con Grok tras pregunta sobre sus ingresos

José Ramón López Beltrán , hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, protagonizó una confrontación con Grok, la Inteligencia Artificial de la red social X, luego de que un usuario le preguntó a la herramienta digital sobre sus ingresos y sus vínculos con el gobierno de México.

José Ramón López Beltrán (RRSS)

La polémica comenzó cuando el usuario @Sherman42Sydney le preguntó a Grok “¿De dónde obtiene ingresos el estimado José Ramón López Beltrán?“, a lo que la herramienta respondió que desde el 2020 es asesor legal en la empresa KEI Partners, ubicada en Estados Unidos. En la misma publicación, se afirmó que el empresario tiene un “estilo de vida lujoso”, lo cual ha ocasionado que sea señalado de presuntos conflictos de interés, al tener vínculos con empresas que tienen contratos con el gobierno federal para obras como el Tren Maya.

Por su parte, López Beltrán respondió que no tiene una vida lujosa ni vínculos con empresas contratadas por el gobierno.

“En respuesta al chatbot @grok: Mi estilo de vida no es lujoso, no tengo conflictos de interés de ningún tipo, ni vínculos con empresas relacionadas con contratos del gobierno mexicano, como Baker Hughes o el Tren Maya. No existen ingresos adicionales fuera de mi trabajo, y ya se ha investigado a fondo sin que se haya encontrado evidencia de corrupción. Te pido que corrijas tu información respecto a mi persona», contestó.