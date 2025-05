A finales de año, Belinda comenzará a grabar la serie ‘Carlota’, un personaje que ha obligado a la cantante y actriz a habitar un cuerpo de otra época.

En un año en el que distintos proyectos tanto musicales como actorales la pondrán más que nunca bajo los reflectores, Belinda se enfrenta al reto más grande de su carrera como actriz: dar vida a la emperatriz Carlota de Habsburgo, en lo que suena como una ambiciosa producción de Sony Pictures Television, donde también actuarán Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena.

javascript:void(0)

‘Carlota’ dará a Belinda la oportunidad más grande de su carrera como actriz

Interpretar a un personaje histórico, en este caso, la emperatriz Carlota, dará a Belinda la oportunidad de exigirse a sí misma el desprenderse de su personalidad y sumergirse en un mundo y un periodo completamente ajenos a las circunstancias en las que ella es “reina”.

Un gran año por delante…

Y es que a sus 35 años de edad y más de 25 de carrera profesional, ningún proyecto le habrá exigido realizar una transformación y una preparación tan profundas como éste. Y si bien los factores “belleza” y “glamour” estarán presentes en esta historia, la actriz tendrá que demostrar de qué está hecha para no quedarse corta al buscar “darle vida” a Carlota.

Con 25 años de carrera, Belinda se enfrenta a su más grande reto como actriz al interpretar a Carlota (Alex Córdova)

Así lo explicó la propia Belinda, al preguntarle qué es lo que busca en el terreno actoral de ahora en adelante: “Obviamente, hacer personajes que me sean retos, que me hagan crecer mucho. O sea, vengo construyendo desde la serie de Paco Stanley. Desde ahí me gusta mucho arriesgarme haciendo personajes que se alejan mucho de Belinda”, aseguró.

Belinda se pondrá en los zapatos (y vestidos) de Carlota

Hace casi 20 años, la actriz Jacqueline Andere presentó Carlota Emperatriz, una obra de teatro de Miguel Sabido en la que abordaba la compleja personalidad e historia de vida, que devino en la locura que padeció la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Un proyecto que llevó a la primera actriz a leer cuanta literatura encontró al respecto y a dar paseos por el Castillo de Chapultepec para meterse en el espíritu de su personaje.

Belinda grabará la serie ‘Carlota’ a finales de año (Getty Images)

Al respecto, Belinda está consciente de la exigencia que representa construir este personaje en la serie de 10 episodios que comenzará a rodar a finales de año.

“Realmente hay una construcción muy importante a nivel actoral y Carlota pues es eso, ¿no? Es una preparación y una construcción que requiere de mucho tiempo y espero que el público lo vea y que les guste. De mi parte, realmente voy a dar mi cien por ciento”, aseguró.

Así se prepara Belinda para dar vida a la emperatriz Carlota

Con el personaje de Paola Durante en la serie sobre la muerte de Paco Stanley, ¿Quién lo mató?, Belinda ya tuvo la oportunidad no sólo de tener una “aventura en el tiempo” hacia un pasado reciente, sino de jugar con los cambios físicos para ponerse en los zapatos de su personaje. Ahora, con la producción de Carlota, podrá y tendrá que ir más allá.

“Físicamente por algo también escogieron que que yo fuera, ¿no? Yo creo que a lo mejor vieron similitudes en algunas de las pinturas que hay de ella”, comentó la actriz y ante la posibilidad de transformarse por completo para hacer éste y personajes futuros, también se mostró emocionada al respecto. “Por supuesto que sí, me encanta transformarme”.

Belinda (Getty Images)

“No sé si han visto, pero en Indómita ya he tenido el pelo rojo, lo he tenido verde, lo he tenido rosa, rojo; o sea, todos los colores ya me los he puesto. Morado en el último video. Entonces, pues sí, por supuesto que la transformación física es súper importante”, subrayó.

“Y claro que Carlota también va a caminar diferente, va a hablar diferente. Todo va a ser diferente, la postura, los movimientos, corporalmente va a ser otra persona; (diferente) a mí”, dijo Belinda.