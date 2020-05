Carlos Vives y Alejandro Sanz lanzan el sencillo “For sale”

Carlos Vives y Alejandro Sanz combinan sus estilos musicales en el tema titulado For sale, corte que habla del desamor y los recuerdos tras el fin de una relación amorosa.

La colombiana Ana María Trujillo y los dos exponentes de la música en español protagonizan el video de la canción, que forma parte del nuevo álbum de Vives, Cumbiana, que se estrenará este 22 de mayo.

A mis amigos les digo que el amor voló y que tengo algunas cosas a la venta. Gracias Alejandro Sanz por acompañarme en este momento”, escribió en sus redes sociales el cantautor colombiano sobre la letra del tema.

El clip, grabado antes del confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19 en Bogotá, Colombia, tiene como escenario una venta de garaje, en el que un hombre que acaba de terminar una relación de pareja, se deshace de las cosas materiales, pero nunca de los recuerdos que esas personas especiales dejan en el alma y el corazón.

Ana María Trujillo expresó, a través de Instagram su felicidad por ser parte de esta colaboración:

“Ser la protagonista de un video de Carlos Vives, tengo que confesarles que ni me lo soñé…la verdad todavía no me lo creo”.