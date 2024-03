Carlos Rivera llora cuando fans le cantan ‘Las Mañanitas’ en show del Auditorio

Cuando Carlos Rivera ganó en 2004 la tercera edición del reality musical La academia, alguien de mala fe le dijo que no llegaría a conquistar más que eso, que nunca imaginara vender discos o llenar el Auditorio Nacional porque eso no sería posible, pues existían artistas con más talento que él.

Carlos Rivera se presenta en el Auditorio Nacional

Sin embargo hoy, 20 años después de aquel triunfo, el hijo pródigo de Huamantla reafirmó que es uno de los intérpretes más famosos a nivel internacional, no sólo porque hizo sold out con tres fechas en uno de los recintos más importantes en el mundo, sino porque continúa acumulando éxitos y reconocimientos en su carrera musical.

Como parte de su gira Un tour a todas partes, Carlos Rivera se presentó este jueves en el majestuoso Auditorio Nacional de la Ciudad de México ante unas 10 mil personas que, durante más de tres horas, corearon de principio a fin una treintena de temas que incluyó en su repertorio musical para celebrar dos décadas de trayectoria en los escenarios.

Fue una noche mágica en la que no dejó a nadie con las ganas de más, a sus Riveristas les cumplió con creces al presentar un espectáculo de calidad en música, performance, diseño de escenografía e iluminación con él como protagonista.

“Estimados pasajeros, les habla su capitán Carlos Rivera. Gracias por acompañarme a este viaje, estamos a punto de volar a un cielo de emociones, disfruten el vuelo. ¡Listos para despegar!”, expresó el ídolo antes de comenzar su show que simulaba precisamente un viaje en avión por países como Argentina, Francia, Brasil, España y, por supuesto México.

Carlos Rivera cerebra 20 años de su triunfo en el reality ‘La Academia’

Fue el show número 18 que el ídolo ofrecía en el llamado Coloso de Reforma. Vestido con uniforme de piloto de avión abrió su espectáculo con 100 años, le siguió Todavía no te olvido y entonces, hizo una pausa para pedir que encendieran las luces de la sala y platicar con el público.

“Hoy celebramos un montón de cosas. Hoy, hace 20 años, aparecía por primera vez en televisión, en La Academia y recuerdo perfecto estar detrás del escenario sabiendo que en cuando cruzara esa puerta, la vida iba a cambiar, y hoy le agradezco a Dios por haber cruzado esa puerta. Gracias a todos ustedes por seguirme, hoy comienza la fiesta, ¿están listos?”, expresó a manera de bienvenida.

Después tomó un trago de su mezcal Santo Gusano y al notar que una de las asistentes traía una pancarta en la que pedía un brindis juntos, por qué no, le invitó un shot al tiempo que otra le gritaba a lo lejos: “¡Hazme un hijo!” y sonrojado le respondió: “Me salen bonitos”.

Acompañado de once músicos y bailarines, como es su costumbre, Carlos Rivera hizo pausas a lo largo del concierto para platicar con sus seguidores. Siempre buscó la manera de compartirles un mensaje positivo, el de nunca desistir ante las vicisitudes y buscar siempre la manera de alcanzar sus sueños, pero también de agradecimiento por apoyar incansablemente su trayectoria.

Con movimientos de cadera y diversos cambios de vestuario que mostraban el resultado de varias horas en el gimnasio, “Carlitos”, como también le llaman sus riveristas, se ganó a todos con su talento, su carisma y, sobre todo, su cercanía al subir al escenario a cinco de sus fans que llevaron el cartel más llamativo.

Carlos Rivera sube al escenario a algunos de sus fans

Ahí estaba la chica que celebraba esa noche su despedida de soltera antes de casarse este viernes, un joven que venía de Mérida, la mujer que le pidió a la Virgen de la Caridad le concediera conocer al artista y una niña de 7 años. Todos bailaron con él el tema Amo mi locura.

El viaje continuaba ahora en París y Carlos preguntaba: ¿Dónde está ese buen marido que trajo a la esposa? ¿Dónde está ese buen novio que trajo a su novia? ¿Dónde está la novia que trajo a su novio a la fuerza?”.

“Históricamente y está comprobado científicamente, que después ellos me lo van a agradecer al ratito que lleguen a su casa”, dijo entre risas.

El astro de la música destacó que él le canta al amor universal, ese que se le puede dedicar a quien sea que se ame. Fue así que invitó a todos a compartir su amor mientras enmarcaba el momento con el éxito Otras vidas. Mientras tanto, en las pantallas se observó cuando un chico se hincó para pedirle matrimonio a su novia, entre otros detalles de amor.

Sony Music entrega reconocimientos a Carlos Rivera

En otro momento, cantó Te esperaba que le dedicó a su hijo León, quien se encontraba durmiendo en el camerino, según contó. Más tarde, ejecutivos de la disquera Sony Music subieron al escenario para entregarle varios discos de Oro, Platino, Diamante y Doble Diamante por altas ventas de su música.

Aunque parecía el final, el público no le permitía irse, le pedían una más y él recordaba las palabras de Vicente Fernández: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar” y lo cumplió.

Carlos Rivera celebra su cumpleaños 38

Durante media hora, fuera del programa musical, interpretó seis canciones más: Un velero llamado libertad, Gracias a ti, El rey, Vive, No soy el aire y Voy a amarte que exhortaron a un monumental karaoke.Después regresó a su repertorio con ¿Cómo pagarte? y entonces, dieron las 12 de la noche, ya era 15 de marzo y sus incondicionales le cantaron a todo pulmón las tradicionales Mañanitas con un Carlos Rivera, ya de 38 años, conmovido hasta las lágrimas.